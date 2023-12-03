Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma

Kara para aklama, örgüt üyeliği ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan-Engin Polat hakkında ihbar üzerine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan da soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma - 1

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklandı.

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Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma - 2

Polat çifti hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma yürütülürken yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, Dilan ve Engin Polat hakkında bir suçtan daha soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

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Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma - 3

Avukat Feyza Altun'un geçen ay yaptığı ihbarla birlikte Polat çiftine bir suçtan daha soruşturma başlatıldı.

Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma - 4

10 Ekim tarihli ihbar dilekçesine göre, Altun'un ofis telefonunu arayan ve sekreteriyle konuşan A.K. isimli bir kişi Kapalıçarşı'da esnaf olduğunu ve Polat ailesiyle ilgili anlatacakları olduğunu söyledi.

Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma - 5

Daha sonra bu kişi ile görüşen ve konuşmayı kayda alan Altun; A.K. adlı Kapalıçarşı esnafının, Dilan ve Engin Polat'ın Dipomed Medikal şirketleri aracılığı ile kaçak yollarla hammadde getirdiğini iddia etti.

A.K., bu ham maddelerin belirli bir seri numaralı parti ürünleri içerisinde uyuşturucu ham maddesi olduğunu ve bazı ham maddelerdeki uyuşturucunun Türkiye'deki laboratuvarlarda ayrıştırıldığını öne sürdü.

Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma - 6

Avukat Altun, elindeki kayıtları sunabileceğini belirterek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulundu.

Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma - 7

"UYUŞTURUCU MADDE İMAL ETME"

İhbar üzerine Başsavcılık Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma başlattı.

Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma - 8

Bu suçtan başlatılan soruşturma, ana kara para aklama soruşturmasıyla birleştirildi.

Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma - 9

POLAT OLAYININ GEÇMİŞİ

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma - 10

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma - 11

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.

Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma - 12

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma - 13

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma - 14
Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma - 15
Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma - 16
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