Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma
Kara para aklama, örgüt üyeliği ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan-Engin Polat hakkında ihbar üzerine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan da soruşturma başlatıldığı iddia edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklandı.