Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma

Daha sonra bu kişi ile görüşen ve konuşmayı kayda alan Altun; A.K. adlı Kapalıçarşı esnafının, Dilan ve Engin Polat'ın Dipomed Medikal şirketleri aracılığı ile kaçak yollarla hammadde getirdiğini iddia etti.

A.K., bu ham maddelerin belirli bir seri numaralı parti ürünleri içerisinde uyuşturucu ham maddesi olduğunu ve bazı ham maddelerdeki uyuşturucunun Türkiye'deki laboratuvarlarda ayrıştırıldığını öne sürdü.