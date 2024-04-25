Polatlar, Daltonlar çetesiyle birlikte yargılanacak | Dilan Polat gözyaşlarını tutamadı: “Daltonlar çetesini tanımıyorum”
Örgüt kurma ve kara para aklama gibi suçlardan tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, Banu Parlak’ın iş yerinin kurşunlatılmasına ilişkin davada hakim karşısına çıktı. Dilan Polat, duruşma salonunda gözyaşlarını tutamadı. Birlikte yargılandığı kişileri tanımadığını öne süren Dilan Polat, Daltonlar çetesinin kendisini de tehdit ettiğini söyledi, Banu Parlak’la bir husumeti olmadığını anlattı. Suçlamaları reddeden Engin Polat ise davanın diğer sanıklarından Halil İbrahim Kalkan’ı yalancılıkla suçladı. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Dosya, Daltonlar çetesi lideri Barış Boyun’un örgüt davasıyla birleştirilirken duruşma salonunda gergin anlar da yaşandı. Polat çiftinin yakınları, Banu Parlak’a tükürdü. Parlak’ın şikayetçi olacağı öğrenildi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenip, örgüt kurma ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat çiftinin azmettirdiği iddia edilen silahlı saldırı davası bugün görüldü.
Polat çifti haklarındaki iddiaları reddetti.