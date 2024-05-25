Polis atamaları sorgulama ekranı 2024: EGM polis atama sonuçları açıklandı (POLNET atama sonuçları sorgulama)
Polis atama sonuçları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde (EGM) bulunan 1.769 Amir ve 20 bin 791 polisin atama işlemleri tamamlandı. İşte 2024 polis atamaları sorgulama ekranı.
2024 polis atamalarıyla ilgili merakla bekleyiş sona erdi ve atamalar tamamlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak duyuruyu bekleyen polisler, atama sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Bakan Yerlikaya 2024 yılı polis atamalarının tamamlandığını duyurdu.