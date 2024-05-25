Polis atamaları sorgulama ekranı 2024: EGM polis atama sonuçları açıklandı (POLNET atama sonuçları sorgulama)

Polis atama sonuçları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde (EGM) bulunan 1.769 Amir ve 20 bin 791 polisin atama işlemleri tamamlandı. İşte 2024 polis atamaları sorgulama ekranı.

Polis atamaları sorgulama ekranı 2024: EGM polis atama sonuçları açıklandı (POLNET atama sonuçları sorgulama) - 1

2024 polis atamalarıyla ilgili merakla bekleyiş sona erdi ve atamalar tamamlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak duyuruyu bekleyen polisler, atama sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Bakan Yerlikaya 2024 yılı polis atamalarının tamamlandığını duyurdu.

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Polis atamaları sorgulama ekranı 2024: EGM polis atama sonuçları açıklandı (POLNET atama sonuçları sorgulama) - 2

2024 POLİS ATAMALARI AÇIKLANDI

Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 yılı Genel Atamaları tamamlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 1.769 Amir ve 20 bin 791 Polis Memuru rütbesindeki personel atama sonuçlarına POLNET üzerinden erişebilecek.

Polis atamaları sorgulama ekranı 2024: EGM polis atama sonuçları açıklandı (POLNET atama sonuçları sorgulama) - 3

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 yılı Genel Atamaları gerçekleşti.

Jandarma Genel Komutanlığı mensubu 1.662 Subay, 7 bin 301 Astsubay, 2 bin 63 Uzman Jandarma ve 21 bin 706 Uzman Erbaş olmak üzere toplam 32 bin 732 personelin;

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 1.769 Amir ve 20 bin 791 Polis Memuru rütbesindeki personelin ve

Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu 210 subay ve 592 astsubayın atamaları yapıldı.

Ataması yapılan personellerimize yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum????

Rabbim sizleri korusun, gözetsin.

Kutsal vatan toprağımızın, Mavi Vatan'ın huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman Polisimiz, kahraman Jandarmamız, kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarımız, dün olduğu gibi bugün de sonsuza kadar Aziz Milletimizin hizmetinde ve emrinde olmaya devam edecektir.

Polis atamaları sorgulama ekranı 2024: EGM polis atama sonuçları açıklandı (POLNET atama sonuçları sorgulama) - 4

POLİS ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından açıklanan polis atama sonuçları, polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek.

Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.

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