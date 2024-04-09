Polis haftası mesajları 2024: Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümüne özel en güzel ve anlamlı sözler

POLİS HAFTASI MESAJLARI

"Ülkemizdeki huzur ve güvenliğin teminatı, her koşulda özveriyle görevinin başında olan Polis Teşkilatımızın, 178. kuruluş yıl dönümünü kutluyor; kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Tüm polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun!"



"Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı Türk Polis Teşkilatımızın 178. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutluyorum. Şehit polislerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize de minnetlerimizi sunuyorum."



"Huzur ve güvenliğimizin teminatı, milletimizin gururu Türk Polis Teşkilatı'mızın 178. Kuruluş Yıl Dönümünü ve Polis Haftası' nı kutlar, görevlerinde başarılar dilerim. Şehit ve Gazi Emniyet mensuplarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum."



