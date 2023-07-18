Polisten kaçtığı iddia edilen sürücünün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

"KARAKOLA GELEN KİŞİ O DEĞİL"

Bisiklet sürücüsüne çarparak ölümün sebep olan sürücünün kaza sonrasında kaçtığı yerine ise başka birinin getirildiği iddia edildi. Güzelgün'ün bulunduğu bisikletli grubun içinde yer alan Ahmet Erkinsert, "Her sabah 05.30'da bisiklet sürüşü için toplanıyoruz. Yine bu sabah sürüş için toplandığımızda 05.30 saatlerinde acı bir ses duyduk, arkamı döndüğümde maalesef arkadaşımızı havada gördüm. Sonrasında vuran kişi doğrudan kaçtı, kaçarken araçtan indiğinde kendisini gördüm ve peşinden koştum. Ancak belli bir yere kadar kovaladım. Marmaray'a doğru devam ederken alt geçitten geçtikten sonra kendisini kaybettim. Kendisi aynı zamanda çevirmelerden kaçmış. Ben sürücüyü gördüm, karakola gelen kişi o değil. Bu şekilde ifademi de verdik polis arkadaşlara." diye konuştu.