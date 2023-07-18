Polisten kaçtığı iddia edilen sürücünün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
İstanbul'da Kadıköy Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı öne sürülen otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı. Sürücünün olay yerinden kaçtığını belirten Güzelgün'ün arkadaşları teslim olan kişinin başka birisi olduğunu iddia etti.
Kaza, saat 05.30 sıralarında Bostancı sahil yolu Çetin Emeç Bulvarı Maltepe istikametinden meydana geldi.