Polisten kaçtığı iddia edilen sürücünün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

İstanbul'da Kadıköy Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı öne sürülen otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı. Sürücünün olay yerinden kaçtığını belirten Güzelgün'ün arkadaşları teslim olan kişinin başka birisi olduğunu iddia etti.

Polisten kaçtığı iddia edilen sürücünün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti - 1

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bostancı sahil yolu Çetin Emeç Bulvarı Maltepe istikametinden meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Polisten kaçtığı iddia edilen sürücünün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti - 2

Polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün’e (51) çarptı.

Polisten kaçtığı iddia edilen sürücünün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti - 3

Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Polisten kaçtığı iddia edilen sürücünün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti - 4

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisten kaçtığı iddia edilen sürücünün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti - 5

Ağır yaralanan 51 yaşındaki Güzelgün kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. 

Polisten kaçtığı iddia edilen sürücünün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti - 6

"KARAKOLA GELEN KİŞİ O DEĞİL"

Bisiklet sürücüsüne çarparak ölümün sebep olan sürücünün kaza sonrasında kaçtığı yerine ise başka birinin getirildiği iddia edildi. Güzelgün'ün bulunduğu bisikletli grubun içinde yer alan Ahmet Erkinsert, "Her sabah 05.30'da bisiklet sürüşü için toplanıyoruz. Yine bu sabah sürüş için toplandığımızda 05.30 saatlerinde acı bir ses duyduk, arkamı döndüğümde maalesef arkadaşımızı havada gördüm. Sonrasında vuran kişi doğrudan kaçtı, kaçarken araçtan indiğinde kendisini gördüm ve peşinden koştum. Ancak belli bir yere kadar kovaladım. Marmaray'a doğru devam ederken alt geçitten geçtikten sonra kendisini kaybettim. Kendisi aynı zamanda çevirmelerden kaçmış. Ben sürücüyü gördüm, karakola gelen kişi o değil. Bu şekilde ifademi de verdik polis arkadaşlara." diye konuştu.

Polisten kaçtığı iddia edilen sürücünün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti - 7

Bisikletli Tufan Sağanak da kazayla ilgili olarak otomobilde uyuşturucu madde olduğu iddia edilen madde görüldüğünü öne sürerek "Bir arkadaşımız onu kovalamaya çalıştı ama yakalayamadı. Sonradan başka bir kişi kazayı kendisinin yaptığını söyleyerek geldi. Polise teslim oldu. Gözaltındaki kişinin çarpan kişi olmadığını düşünüyoruz. Bunu polis belirleyecek ama yüksek ihtimalle onun yerine başkası geldi. Otomobilde uyuşturucu olduğuna dair görüntüler var.'' dedi.

Polisten kaçtığı iddia edilen sürücünün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti - 8

Öte yandan kazadan saniyeler önce bisikletli grubun yol kenarında durduğu sırada, otomobilin hızla grubun yanından geçmesi bir bisikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Polisten kaçtığı iddia edilen sürücünün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti - 9

Görüntülerde, yaklaşık 10 bisikletlinin yol kenarında durduğu sırada, otomobilin hızla yanlarından geçtiği görülüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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