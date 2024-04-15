POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 polis alımında gelişmeler
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 6 bin erkek, 1500 kadın olmak üzere 7 bin 500 öğrencinin alınmasına yönelik ön başvuru süresi sona erdi. Tüm gözler şimdi sonuçların açıklanmasında. Peki, POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
POMEM'e 7 bin 500 öğrenci alımı için ön başvurular bitti. Başvurularını yapan polis adayları da şimdi sonuçlara odaklandı. İşte, 2024 polis alımında son durum...