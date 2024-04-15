POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 polis alımında gelişmeler

7 BİN 500 ÖĞRENCİ ALIMI YAPILACAK

Merkezlere, 2022 veya 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu 6 bin erkek, 1500 kadın olmak üzere 7 bin 500 öğrenci alımı yapılacak.