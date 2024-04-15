POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 polis alımında gelişmeler

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 6 bin erkek, 1500 kadın olmak üzere 7 bin 500 öğrencinin alınmasına yönelik ön başvuru süresi sona erdi. Tüm gözler şimdi sonuçların açıklanmasında. Peki, POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 polis alımında gelişmeler - 1

POMEM'e 7 bin 500 öğrenci alımı için ön başvurular bitti. Başvurularını yapan polis adayları da şimdi sonuçlara odaklandı. İşte, 2024 polis alımında son durum...

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POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 polis alımında gelişmeler - 2

POMEM BAŞVURULARI SONA ERDİ


POMEM için 4 Nisan'da başlayan ön başvuru süresi, 14 Nisan saat 17.00'de sona erdi.

Adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle girip ön başvurularını yapabildi

Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları bu hükme istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemedi.

POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 polis alımında gelişmeler - 3

7 BİN 500 ÖĞRENCİ ALIMI YAPILACAK

Merkezlere, 2022 veya 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu 6 bin erkek, 1500 kadın olmak üzere 7 bin 500 öğrenci alımı yapılacak.

POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 polis alımında gelişmeler - 4

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



31. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.

Sınavlarda başarılı olarak polis meslek eğitim merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru atamaları yapılacak.

31. Dönem POMEM başvuru sonuç tarihi belli değil.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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