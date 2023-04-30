POMEM başvurusu nasıl yapılır? 10 bin öğrenci adayı için ön başvuru sürecinin ayrıntıları

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı polis meslek eğitim merkezlerine 10 bin öğrenci alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 kadın, ön lisans mezunu 1700 erkek, 300 kadın olmak üzere 10 bin öğrencinin alınmasına yönelik ön başvurular 1 Mayıs'ta başlayacak. Peki, POMEM'e başvurusu nasıl yapılır?

POMEM başvurusu nasıl yapılır? 10 bin öğrenci adayı için ön başvuru sürecinin ayrıntıları - 1

30. dönem POMEM giriş sınavı duyurusu yayınlandı.  Sınavlarda başarı elde ederek polis eğitim merkezlerinde eğitim gören adaylar polis memuru olarak atanacak.

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POMEM başvurusu nasıl yapılır? 10 bin öğrenci adayı için ön başvuru sürecinin ayrıntıları - 2

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrenci adayları için 1 Mayıs'ta başlayacak ön başvuru süreci, 19 Mayıs saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

Adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak, Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecek.

POMEM başvurusu nasıl yapılır? 10 bin öğrenci adayı için ön başvuru sürecinin ayrıntıları - 3

BAŞVURU ÜCRET VE HESAP BİLGİLERİ HAKKINDA

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden ön başvurularını yapan adaylar sınav ücreti ödemeyecek.

POMEM başvurusu nasıl yapılır? 10 bin öğrenci adayı için ön başvuru sürecinin ayrıntıları - 4

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.

POMEM başvurusu nasıl yapılır? 10 bin öğrenci adayı için ön başvuru sürecinin ayrıntıları - 5

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Söz konusu alıma ilişkin sınav takvimi, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

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