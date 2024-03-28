Ponziyle suçlanan sosyal medya fenomeni Talu çifti hakkında yeni iddia: “Bağdat Caddesi’nde ortaklık teklif etti”

Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ile reklamcılık sektöründe tanınan eşi Beril Talu, çevresini 150 milyon lira dolandırmakla ve yurt dışına kaçmakla suçlanıyordu.

Ponzi sistemiyle yakın çevrelerinin paralarını aldığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan dönüşü havalimanında yakalanıp, tutuklandı.

Çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.