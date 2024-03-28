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Ponziyle suçlanan sosyal medya fenomeni Talu çifti hakkında yeni iddia: “Bağdat Caddesi’nde ortaklık teklif etti”

150 milyon liralık vurgun yaptıkları suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ile eşi Beril Talu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Çiftin Nişantaşı’ndaki kuaförleri de dolandırıldığını öne sürdü. Ali K. isimli kuaför çiftten şikayetçi olurken, dosya yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Ponziyle suçlanan sosyal medya fenomeni Talu çifti hakkında yeni iddia: “Bağdat Caddesi’nde ortaklık teklif etti” - 1

Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ile reklamcılık sektöründe tanınan eşi Beril Talu, çevresini 150 milyon lira dolandırmakla ve yurt dışına kaçmakla suçlanıyordu.

Ponzi sistemiyle yakın çevrelerinin paralarını aldığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan dönüşü havalimanında yakalanıp, tutuklandı.

Çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ponziyle suçlanan sosyal medya fenomeni Talu çifti hakkında yeni iddia: “Bağdat Caddesi’nde ortaklık teklif etti” - 2

"BİR PROJE VAR" DİYE MESAJ ATTI

Nişantaşı’nda kuaför salonu bulunan Ali K. de çift hakkında dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulundu.

Talu çiftiyle Nişantaşı’ndaki iş yerinde tanıştığını ifade eden Ali K., 24 Ekim 2022 günü yeğeninin evinde misafirlikte olduğu esnada sosyal medya platformundan Kıvanç Talu’nun kendisine mesaj attığını, kendisine “Bir proje var.” diyerek teklifte bulunduğunu söyledi.
Ponziyle suçlanan sosyal medya fenomeni Talu çifti hakkında yeni iddia: “Bağdat Caddesi’nde ortaklık teklif etti” - 3

"ELDEN 7 BİN DOLAR VERDİM"

Kıvanç Talu’nun kuaför Ali K’ye, Bağdat Çaddesi’nde bir dükkan açmak istediği ve birlikte çalışmak için teklifte bulunduğu iddia edildi.

Ali K., kuaför dükkanı bahanesiyle kandırıldığını söyleyerek Talu çiftine 31 Ekim 2023 günü elden 7 bin dolar verdiğini ileri sürdü.
Ponziyle suçlanan sosyal medya fenomeni Talu çifti hakkında yeni iddia: “Bağdat Caddesi’nde ortaklık teklif etti” - 4

Müşteki Ali K’nın kuaför dükkanına ortak etme vaadiyle kendisini dolandıran Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkındaki şikayeti sonrası yeni bir soruşturma açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetin yapıldığı yer itibariyle dosyayı yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

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