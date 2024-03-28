Ponziyle suçlanan sosyal medya fenomeni Talu çifti hakkında yeni iddia: “Bağdat Caddesi’nde ortaklık teklif etti”
150 milyon liralık vurgun yaptıkları suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ile eşi Beril Talu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Çiftin Nişantaşı’ndaki kuaförleri de dolandırıldığını öne sürdü. Ali K. isimli kuaför çiftten şikayetçi olurken, dosya yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ile reklamcılık sektöründe tanınan eşi Beril Talu, çevresini 150 milyon lira dolandırmakla ve yurt dışına kaçmakla suçlanıyordu.
Ponzi sistemiyle yakın çevrelerinin paralarını aldığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan dönüşü havalimanında yakalanıp, tutuklandı.Çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.