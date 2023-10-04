Prof. Dr. Bektaş: Trabzon’da deprem tehlikesi yüksek

Trabzon’daki deprem riskinin yüksek olduğunu bunun da iki nedeni olduğunu anlatan Bektaş, “Bunlardan bir tanesi, yapı stoku depreme karşı dayanıksızdır. İkincisi ise bölgenin jeolojik özelliğinden dolayı olabilecek olan depremi büyütme özelliği vardır. Yani sahil kesimindeki gevşek zeminler depremini olduğundan daha fazla geliştirebiliyor.” diye konuştu.