Prof. Dr. Bektaş: Trabzon’da deprem tehlikesi yüksek
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon’daki deprem tehlikesine dikkat çekti. Trabzon’da dolgu alanlarıyla deprem tehlikesi riskinin büyüdüğünü söyleyen Bektaş, “Trabzon'un deprem tehlikesinin riski yüksektir. İki nedeni var, yapı stoku depreme karşı dayanıksız ve bölgenin jeolojik özelliğinden dolayı olabilecek olan depremi büyütme özelliği vardır.” ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Türkiye genelinde yapı stoklarının dayanıklılığı tartışma konusu olmaya devam ediyor.
O şehirlerden bir tanesi de Trabzon.