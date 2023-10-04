Prof. Dr. Bektaş: Trabzon’da deprem tehlikesi yüksek

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon’daki deprem tehlikesine dikkat çekti. Trabzon’da dolgu alanlarıyla deprem tehlikesi riskinin büyüdüğünü söyleyen Bektaş, “Trabzon'un deprem tehlikesinin riski yüksektir. İki nedeni var, yapı stoku depreme karşı dayanıksız ve bölgenin jeolojik özelliğinden dolayı olabilecek olan depremi büyütme özelliği vardır.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Bektaş: Trabzon’da deprem tehlikesi yüksek - 1

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Türkiye genelinde yapı stoklarının dayanıklılığı tartışma konusu olmaya devam ediyor.

O şehirlerden bir tanesi de Trabzon.

TÜRKİYE HABERLERİ

Prof. Dr. Bektaş: Trabzon’da deprem tehlikesi yüksek - 2

Aynı zamanda heyelan tehlikesinin de bulunduğu kentte yapı stokunun yetersiz olduğunu söyleyen uzmanlar, sık sık heyelanların yaşandığı bölgede yerel zemin etüt çalışmalarının yapılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Bektaş: Trabzon’da deprem tehlikesi yüksek - 3

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgenin jeolojik yapısına dikkat çekerek, “Resmi deprem haritasına göre, Trabzon’da önümüzdeki 50 yıl içinde olabilecek en büyük deprem yüzde 90 olasılıkla 6.6’dır. Yüzde 10 olasılıkla, bu depremden daha büyük bir deprem yaşayabiliriz.” dedi.

Prof. Dr. Bektaş: Trabzon’da deprem tehlikesi yüksek - 4

Trabzon’daki deprem riskinin yüksek olduğunu bunun da iki nedeni olduğunu anlatan Bektaş, “Bunlardan bir tanesi, yapı stoku depreme karşı dayanıksızdır. İkincisi ise bölgenin jeolojik özelliğinden dolayı olabilecek olan depremi büyütme özelliği vardır. Yani sahil kesimindeki gevşek zeminler depremini olduğundan daha fazla geliştirebiliyor.” diye konuştu.

Prof. Dr. Bektaş: Trabzon’da deprem tehlikesi yüksek - 5

“Trabzon'un deprem riskini arttıran en önemli husus da heyelan bölgeleridir. Yani Trabzon'un kuzeye bakan yamaçları bütünüyle heyelan bölgesi olduğu için olabilecek olan deprem heyelan bölgelerini harekete geçirir.” diyen Bektaş, bölgedeki çok katlı binaların can ve mal kaybını artırabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Bektaş: Trabzon’da deprem tehlikesi yüksek - 6

Bektaş, Trabzon’da sahil kesimlerindeki yerlerde yerel zemin etüdü çalışamlarının yapılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Bektaş: Trabzon’da deprem tehlikesi yüksek - 7
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