Toz fırtınaları için maske önerisi



Suriye ve Irak’tan gelen toz fırtınaları zaman zaman yurdun güneydoğusunda hayatı olumsuz etkiliyor. Bu tür fırtınaların solunum sorunlarına neden olabileceğini söyleyen uzmanlar, dışarı çıkmak zorunda olanlara maske kullanımını öneriyor.

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DHA 24.08.2021 - 14:57

Irak ve Suriye üzerinden gelen, özellikle Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak gibi sınıra yakın illerde hayatı olumsuz etkileyen toz fırtınasının solunum yolu hastalıklarını tetiklediği belirtildi.

Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, toz fırtınalarının dünyadaki hemen bütün canlılar için solunum sorunu oluşturduğuna dikkat çekti.

Toz fırtınasından korunmak için maske takılmasını öneren Prof. Dr. Kılıç, “Ülkemizde ve dünyada son dönemlerde kum ve toz fırtınalarının arttığını görüyoruz. Özellikle ülkemizin güney kesimleri Suriye’den, Irak’tan gelen toz fırtınalarına çok açık" diye konuştu.

"Bu süreçlerin önüne tamamıyla geçme şansımız yok" diyen Kılıç, toz fırtınalarının özellikle solunum yolu hastalığı çekenleri olumsuz etkilediğini vurguladı.

Kılıç, "Özellikle hastaların ve çocukların kum fırtınalarının ektili olduğu zamanlarda dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Eğer dışarı çıkma mecburiyetleri olursa o zaman maske kullanmaları gerekiyor" dedi.

İnsanların birtakım önlemler alınarak toz fırtınalarının zararlarını minimuma indirebileceğine işaret eden Prof. Dr. Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha fazla ağaçlandırmaya devam etmeli, ağaç dikmeli. Tarım alanlarında kesinlikle nadasa gidilmemesi ve tarlaların boş bırakılmaması lazım. Ekim olduğu zaman, toz fırtınaları için bir engel olacaktır, hem de ortamın nemini artıracaktır"

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