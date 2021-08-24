Toz fırtınaları için maske önerisi

DHA 24.08.2021 - 14:57 | Son Güncelleme : 24.08.2021 - 15:14
Irak ve Suriye üzerinden gelen, özellikle Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak gibi sınıra yakın illerde hayatı olumsuz etkileyen toz fırtınasının solunum yolu hastalıklarını tetiklediği belirtildi.
"Bu süreçlerin önüne tamamıyla geçme şansımız yok" diyen Kılıç, toz fırtınalarının özellikle solunum yolu hastalığı çekenleri olumsuz etkilediğini vurguladı.
İnsanların birtakım önlemler alınarak toz fırtınalarının zararlarını minimuma indirebileceğine işaret eden Prof. Dr. Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Daha fazla ağaçlandırmaya devam etmeli, ağaç dikmeli. Tarım alanlarında kesinlikle nadasa gidilmemesi ve tarlaların boş bırakılmaması lazım. Ekim olduğu zaman, toz fırtınaları için bir engel olacaktır, hem de ortamın nemini artıracaktır"