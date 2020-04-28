PTT önünde bu kez sosyal mesafe kuralına uyuldu

Yurt genelinde çalışma ödeneği ve işsizlik maaşını almak isteyen vatandaşların PTT önünde günlerdir oluşturduğu uzun kuyruklar eleştiri konusu olurken Diyarbakır'daki PTT kuyruğunda bu kez sosyal mesafe kuralına uyuldu.

DHA 28.04.2020 - 13:07

Diyarbakır'da PTT önünde toplanan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uydu.
Sabah saatlerinden itibaren Yenişehir PTT şubesine giden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Kuyruk zaman zaman 600 metreyi bulurken ekipler zaman zaman vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.
Sırada bekleyen vatandaşların büyük bir çoğunluğu e-Devlet şifresi almak amacıyla geldiklerini belirtti.

MART AYINDA E-DEVLET'E SORGULAMALARDA 30 KAT ARTIŞ

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin son verilerine göre, e-Devlet Kapısı üzerinden şubat ayında 25 bin 186 sorgulama yapılırken, bu sayının Mart'ta yaklaşık 30 kat artarak 766 bin 491'e yükseldiği belirtildi.

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