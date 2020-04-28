PTT önünde bu kez sosyal mesafe kuralına uyuldu

MART AYINDA E-DEVLET'E SORGULAMALARDA 30 KAT ARTIŞ Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin son verilerine göre, e-Devlet Kapısı üzerinden şubat ayında 25 bin 186 sorgulama yapılırken, bu sayının Mart'ta yaklaşık 30 kat artarak 766 bin 491'e yükseldiği belirtildi.