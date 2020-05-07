PTT şubesi önünde 500 metrelik kuyruk

Genellikle e-Devlet şifresi olmak üzere para gönderme gibi çeşitli işlemler yaptırmak isteyenler sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdi.

''KUYRUĞUN SONUNU GÖREMİYORUZ" Yurt dışına para göndermek için sıraya girdiğini söyleyen Bülent Abramak, "Saat 08.00'de geldim ve sıraya girdim. Yurt dışına para göndereceğim. Öğle olmak üzere 4 saattir bekliyorum. Kuyruğun sonunu göremiyoruz" dedi.