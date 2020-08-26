1999 model otomobile sesli komuta özelliği ekledi

Destek verilmesi durumunda yazılımı geliştirebileceğini ve ileride araçları tamamen insansız hareket ettirmeyi hedeflediğini ifade eden Pampallı, "Bunu gerçekleştirmek için belirli bir desteğe ihtiyacım var. Destek verildiği takdirde insansız yapabilirim.

Üniversite öğrencisi Ali ''Bu araçta mekanik aksam çok olduğu için ancak bu kadar özellik ekleyebildim ama elektrikli araçlar üzerinde fırsat verildiği takdirde daha ilerisini yapabilirim. Bu çalışmamı bir haftada geliştirdim. Öncesinde altyapısını oluşturmuştum. En sonunda araca monte edip çalıştırdım" diye de konuştu