Rafting heyecanı 'susuz' kaldı

Haberler - DHA 19.10.2021 - 11:34
Munzur Çayı’nda rafting organizasyonları yapan Ali Gündoğan, nehir debisinin ilk kez bu kadar düştüğünü söyleyerek, “2013 yılından beri Tunceli’de rafting organizasyonluğu yapıyorum. Debinin bu kadar düştüğünü ilk defa görüyorum. Geçen sene kasım ayının sonuna kadar rafting yapıyorduk fakat şu anda yapamıyoruz" dedi.
Seviyenin gün geçtikçe düştüğünü söyleyen Gündoğan, "Kuraklık da inşallah bundan sonra devam etmez. Önümüzdeki yılların suyun daha bol olup, rafting ve adrenalinin yüksek olabileceğini umut ediyoruz. Suyun debisinin düşmesiyle kayaların ortaya çıkması ve botların da suyun altındaki küçük kayalara sürtmesinden dolayı hem botlarımıza zarar veriyor hem de eğlencesi kaçıyor” diye konuştu.
Kentte oturan Hüseyin Tanrıverdi, Munzur Çayı'nın debisinin uzun yıllardır bu seviyeye düşmesini şaşkınlıkla karşıladığını belirtti.
Su seviyesindeki benzer düşüşün 1934 yılında yaşandığını söyleyen Tanrıverdi, "Eskiden karşıdan karşıya akıntıdan dolayı geçemiyorduk. Genelde yüzerek zorla geçiliyordu, şimdi insanlar karşıdan karşıya yürüyerek geçebiliyor. Ben 52 yaşındayım, bunun 45 senesini çok iyi hatırlıyorum. Munzur’un seviyesinin ilk kez bu kadar düştüğüne şahit oldum. Çünkü eskiden öyle hırçın bir akıntısı vardı ki karşıdan karşıya geçince su insanları alıp götürüyordu. Çoğu insanda bu durumdan dolayı boğularak yaşamını yitiriyordu. Yani Munzur, her sene birçok can alıyordu. Munzur’un bu sene kuraklıktan dolayı bu kadar düşmesi bizi kaygılandırdı. Biz yıllardır burada oturuyoruz, bu suyun böyle sessiz ve sakin akmasına alışamadık” diye konuştu.