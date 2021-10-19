Rafting heyecanı 'susuz' kaldı

Su seviyesindeki benzer düşüşün 1934 yılında yaşandığını söyleyen Tanrıverdi, "Eskiden karşıdan karşıya akıntıdan dolayı geçemiyorduk. Genelde yüzerek zorla geçiliyordu, şimdi insanlar karşıdan karşıya yürüyerek geçebiliyor. Ben 52 yaşındayım, bunun 45 senesini çok iyi hatırlıyorum. Munzur’un seviyesinin ilk kez bu kadar düştüğüne şahit oldum. Çünkü eskiden öyle hırçın bir akıntısı vardı ki karşıdan karşıya geçince su insanları alıp götürüyordu. Çoğu insanda bu durumdan dolayı boğularak yaşamını yitiriyordu. Yani Munzur, her sene birçok can alıyordu. Munzur’un bu sene kuraklıktan dolayı bu kadar düşmesi bizi kaygılandırdı. Biz yıllardır burada oturuyoruz, bu suyun böyle sessiz ve sakin akmasına alışamadık” diye konuştu.