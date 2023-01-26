Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi

Üç ayların müjdeleyicisi Regaip Kandili dolayısıyla Türkiye genelindeki camilerde programlar düzenlendi. Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunan camilerde saf tutan cemaat namaz kılıp dualar etti.
İstanbul'da Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Eminönü Yeni Cami, Taksim Camisi ve Çamlıca Camisi'ni dolduran 7'den 70'e kadın, erkek, çocuk binlerce Müslüman el açarak dua etti.
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde akşam namazının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.
Program kapsamında okunan Mevlid-i Şerif'e ve ilahilere eşlik eden müminler üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'ni yatsı namazına kadar dualarla idrak etti.