Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaib Kandili, Türkiye genelindeki camilerde dualarla idrak edildi. İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Eminönü Yeni Cami, Taksim Camisi ve Çamlıca Camisi'ni dolduran 7'den 70'e kadın, erkek, çocuk binlerce Müslüman el açarak dua etti. İşte Türkiye'deki camilerden Regaib Kandili kareleri...

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 1

Üç ayların müjdeleyicisi Regaip Kandili dolayısıyla Türkiye genelindeki camilerde programlar düzenlendi. Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunan camilerde saf tutan cemaat namaz kılıp dualar etti.

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 2

İSTANBUL'DA REGAİP KANDİLİ

İstanbul'da Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Eminönü Yeni Cami, Taksim Camisi ve Çamlıca Camisi'ni dolduran 7'den 70'e kadın, erkek, çocuk binlerce Müslüman el açarak dua etti.

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 3

İSTANBUL'DA REGAİP KANDİLİ

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde akşam namazının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.
Program kapsamında okunan Mevlid-i Şerif'e ve ilahilere eşlik eden müminler üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'ni yatsı namazına kadar dualarla idrak etti.

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 4

İSTANBUL'DA REGAİP KANDİLİ

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 5

İSTANBUL'DA REGAİP KANDİLİ

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 6

İSTANBUL'DA REGAİP KANDİLİ

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 7

ANKARA'DA REGAİP KANDİLİ

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 8

ANKARA'DA REGAİP KANDİLİ

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 9

İZMİR'DE REGAİP KANDİLİ

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 10

ARDAHAN'DA REGAİP KANDİLİ

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 11

BOLDU'DA REGAİP KANDİLİ

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 12

BURSA'DA REGAİP KANDİLİ

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 13

DÜZCE'DE REGAİP KANDİLİ

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 14

KAYSERİ'DE REGAİP KANDİLİ

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 15

EDİRNE'DE REGAİP KANDİLİ

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 16

KİLİS'TE REGAİP KANDİLİ

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 17

KIRKLARELİ'DE REGAİP KANDİLİ

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 18

KOCAELİ'DE REGAİP KANDİLİ

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 19

MALATYA'DA REGAİP KANDİLİ

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 20

OSMANİYE'DE REGAİP KANDİLİ

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 21

SAMSUN'DA REGAİP KANDİLİ

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 22

TEKİRDAĞ'DA REGAİP KANDİLİ

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 23

ŞANLIURFA'DA REGAİP KANDİLİ

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 24

VAN'DA REGAİP KANDİLİ

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 25

YOZGAT'TA REGAİP KANDİLİ

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 26

ŞANLIURFA'DA REGAİP KANDİLİ

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 27

BARTIN'DA REGAİP KANDİLİ

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 28

ANTALYA'DA REGAİP KANDİLİ

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 29

BALIKESİR'DE REGAİP KANDİLİ

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 30

HAKKARİ'DE REGAİP KANDİLİ

Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi - 31

ADANA'DA REGAİP KANDİLİ

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