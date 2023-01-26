Rahmet ve bereketin simgesi Regaib Kandili camilerde dualarla idrak edildi

İSTANBUL'DA REGAİP KANDİLİ

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde akşam namazının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Program kapsamında okunan Mevlid-i Şerif'e ve ilahilere eşlik eden müminler üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'ni yatsı namazına kadar dualarla idrak etti.