Rakamlarla Schengen vizesi sorunu | Ret oranları iki 2019'dan bu yana iki katına çıktı

ESTONYA'NIN GEÇEN YILKİ RET ORANLARI 2019'A KIYASLA 3 KATINA ÇIKTI

Türkiye'den 2022'de Estonya'nın Ankara Büyükelçiliğine Schengen vizesi için 1517 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan yüzde 52,1'i reddedilerek 786 kişiye vize verilmedi. Bu da Estonya'nın her iki başvurudan birine vize vermediğini ortaya koyuyor.

Estonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin 2022'deki ret kararlarının 2019'a kıyasla 3 katına çıkması dikkati çekiyor. Estonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin 2019'da yapılan vize başvurularını reddetme oranı yüzde 16,95 olmuştu.

Estonya'nın Ankara Büyükelçiliği, bu yıl yapılan vize başvurularının sayısı ve ret oranlarına ilişkin soruları cevapsız bıraktı.