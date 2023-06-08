Rakamlarla Schengen vizesi sorunu | Ret oranları iki 2019'dan bu yana iki katına çıktı

ALMANYA'NIN RET ORANLARINDA 2019'A KIYASLA CİDDİ ARTIŞ VAR
Türkiye'den 2022'de 223 bin 699 kişi Schengen vizesi için Almanya'nın Ankara, İstanbul ve İzmir'deki diplomatik temsilciliklerine başvurdu. Bu başvuruların 48 binden fazlası reddedildi. Almanya'nın Türkiye'den yapılan başvurulara ret oranı 2022'de yüzde 21'i aştı.
Almanya'nın diplomatik temsilciliklerinin, Türkiye'den geçen yıl yapılan Schengen vizesi başvurularını reddetme oranı 2019'a kıyasla neredeyse iki katına çıktı.
Almanya diplomatik temsilciliklerine 2019'da 253 binden fazla başvuru yapılmış, ret sayısı 30 bin 823 olarak kayıtlara geçmişti. Almanya'nın ret oranı yüzde 12,1 olmuştu.
Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan bilgilendirmede, Ocak-Mayıs 2023 döneminde diplomatik misyonları tarafından Türk vatandaşları için yaklaşık 100 bin Schengen vizesinin verildiği belirtildi.
Geçen yılın aynı döneminde 60 bin Schengen vizesi verildiğini ve geçen yıla göre bu yıl artışın yüzde 50'nin üzerinde olduğunu kaydeden Almanya Büyükelçiliği, ısrarlı sorulara rağmen başvuru sayılarına ilişkin bilgi paylaşmadı.
Bu nedenle Almanya'nın Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine yapılan 2023'teki vize başvurularının ret ve kabul oranları hakkında kamuoyu bilgi sahibi olamıyor.