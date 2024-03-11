Ramazan ayı 2024: Ramazan'da neler yapılır, faziletleri nelerdir? Ramazan ayında hangi ibadetler yapılır, önemi ve okunacak dualar nelerdir?
Ramazan ayı tüm İslam camiası tarafından heyecanla karşılandı ve On bir Ayın Sultanı Ramazan'ın ilk sahuru dün gece yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Ramazan imsakiyesiyle birlikte bugün ilk oruçlarını tutmaya başlayan vatandaşlar akşam iftarlarını açacak ve daha sonrasında ibadetlerini yerine getirecek. Üç ayların son ayı olan Ramazan ayı, her yıl olduğu gibi bu yıl da dualar ve ibadetleri içinde barındıracak. Maneviyatı yüksek, bolluk ve bereket ayı olarak bilinen Ramazan ayında neler yapılacağı, anlamı, önemi ve ibadetleri merak ediliyor. Peki, 2024 Ramazan ayında neler yapılır, faziletleri nelerdir? Diyanet'e göre Ramazan'ın önemi nedir, İbadetleri ve duaları nelerdir?
2024 Ramazan ayı başlangıcıyla birlikte milyonlarca Müslüman ilk oruçlarını tutmaya başladı. Tüm İslam camiası dini vazifelerini yerine getirmek için Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bu akşam ilk iftarlarını yapacak. Müslüman alemi için çok değerli olan Ramazan ayı için iftardan sonra birçok kişi teravih namazı kılacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Peki, 2024 Ramazan ayında neler yapılır? Önemi, duaları ve ibadetleri nelerdir?