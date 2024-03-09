Ramazan ayı başlangıcı 2024: İlk sahur, iftar ve teravih ne zaman? (Diyanet takvimi)

Ramazan ayının 2024 başlangıcına kısa bir süre kalması nedeniyle gözler sahur, iftar ve teravih namazı tarihlerine çevrildi. Mübarek Ramazan ayı ibadetlerini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, ayrıntıları merak ediyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte ilk sahur, iftar ve teravih tarihleri...

Ramazan ayı başlangıcı 2024: İlk sahur, iftar ve teravih ne zaman? (Diyanet takvimi) - 1

2024 Ramazan ayı tarihi için araştırmalar günler öncesinden başladı. Hafta sonu öncesi Ramazan ayı hakkındaki araştırmalar yoğunlaştı. "On bir ayın sultanı" ramazan yakın zaman sonra başlayacak. Ramazanın ilk teravih namazı ülke genelindeki camilerde kılınacak, ardından ilk oruç için gece sahura kalkılacak. İşte, 2024 yılının ilk sahuruna kalkılacak tarih...

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Ramazan ayı başlangıcı 2024: İlk sahur, iftar ve teravih ne zaman? (Diyanet takvimi) - 2

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

"On bir ayın sultanı" ramazanın ilk teravih namazı, 10 Mart 2024'te ülke genelindeki camilerde kılınacak.

Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.

Ramazan ayı başlangıcı 2024: İlk sahur, iftar ve teravih ne zaman? (Diyanet takvimi) - 3

İLK SAHUR NE ZAMAN?

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için 1O Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.

Ramazan ayı başlangıcı 2024: İlk sahur, iftar ve teravih ne zaman? (Diyanet takvimi) - 4

İLK İFTAR NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Gürhan Eren, yaptığı açıklamada, ramazanın başlayacağı 11 Mart Pazartesi ilk imsakın Iğdır'da saat 04.52'de, son imsakın Çanakkale'de saat 06.02'de olacağını söyledi.

İlk iftarın 18.13'te Iğdır'da, son iftarın 19.24'te Çanakkale'de yapılacağını belirten Eren, Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacağını bildirdi.

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