Ramazan ayı başlangıcı 2024: İlk sahur, iftar ve teravih ne zaman? (Diyanet takvimi)
Ramazan ayının 2024 başlangıcına kısa bir süre kalması nedeniyle gözler sahur, iftar ve teravih namazı tarihlerine çevrildi. Mübarek Ramazan ayı ibadetlerini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, ayrıntıları merak ediyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte ilk sahur, iftar ve teravih tarihleri...
2024 Ramazan ayı tarihi için araştırmalar günler öncesinden başladı. Hafta sonu öncesi Ramazan ayı hakkındaki araştırmalar yoğunlaştı. "On bir ayın sultanı" ramazan yakın zaman sonra başlayacak. Ramazanın ilk teravih namazı ülke genelindeki camilerde kılınacak, ardından ilk oruç için gece sahura kalkılacak. İşte, 2024 yılının ilk sahuruna kalkılacak tarih...