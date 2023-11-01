Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte 2024 Ramazan ayı başlangıcı
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için sahura kalkılacak ve ardından ilk iftar yapılacak. Yeni yılın yakalaşmasıyla tarih araştırmaları da hız kazandı. Pek çok vatandaş Diyanet'in açıkladığı güncel Ramazan ayı takvimine odaklandı. Peki, Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan ayı başlangıcı ne zaman?
Bolluk, sevinç, bereket, rahmet ve "11 ayın sultanı" olarak nitelendirilen ramazan ayına sayılı günler kala araştırmalar hız kazandı. 2024 Ramazan ayı başlangıç tarihinin ne zaman olduğunu merak eden vatandaşlar, yeni yıl öncesi araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, 2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi...