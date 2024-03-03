Ramazan ayı ne zaman, ilk sahura hangi gün kalkılacak? (2024 Diyanet Ramazan ayı takvimi)

Ramazan ayının bu yıl ne zaman başlayacağı, tüm İslam camiası tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç ayların son ayı olan ve Onbir Ayın Sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayında bu yıl yine milyonlarca Müslüman oruç tutacak ve dini vazifelerini yerine getirecek. Ramazan ayına kısa bir zaman kala ise ilk sahura hangi gece kalkılacağı sorgulanıyor. Peki, 2024 Ramazan ayı ne zaman, ilk sahura hangi gün kalkılacak?

Ramazan ayı ne zaman, ilk sahura hangi gün kalkılacak? (2024 Diyanet Ramazan ayı takvimi) - 1

2024 Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslüman alemi için faziletlerle dolu olan Ramazan ayında bu yıl yine hayır işlenecek, yoksullara yardımlar edilecek ve Allah'ın buyurduğu emir doğrultusunda binlerce kişi oruç tutacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Ramazan ayı takvimi doğrultusunda ilk orucun hangi gün tutulacağı belli oldu. İşte ayrıntılar.

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Ramazan ayı ne zaman, ilk sahura hangi gün kalkılacak? (2024 Diyanet Ramazan ayı takvimi) - 2

2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; 2024 Ramazan ayı 11 Mart 2024 Pazartesi günü idrak edilecek. İlk oruç için sahura 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

Ramazan ayı ne zaman, ilk sahura hangi gün kalkılacak? (2024 Diyanet Ramazan ayı takvimi) - 3

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı arefesi bu yıl 9 Nisan 2024 Salı gününe denk geliyır. Bayram 10-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek.

Ramazan ayı ne zaman, ilk sahura hangi gün kalkılacak? (2024 Diyanet Ramazan ayı takvimi) - 4

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar.

Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

Ramazan ayı ne zaman, ilk sahura hangi gün kalkılacak? (2024 Diyanet Ramazan ayı takvimi) - 5

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır.

Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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