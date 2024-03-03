Ramazan ayı ne zaman, ilk sahura hangi gün kalkılacak? (2024 Diyanet Ramazan ayı takvimi)
Ramazan ayının bu yıl ne zaman başlayacağı, tüm İslam camiası tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç ayların son ayı olan ve Onbir Ayın Sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayında bu yıl yine milyonlarca Müslüman oruç tutacak ve dini vazifelerini yerine getirecek. Ramazan ayına kısa bir zaman kala ise ilk sahura hangi gece kalkılacağı sorgulanıyor. Peki, 2024 Ramazan ayı ne zaman, ilk sahura hangi gün kalkılacak?
2024 Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslüman alemi için faziletlerle dolu olan Ramazan ayında bu yıl yine hayır işlenecek, yoksullara yardımlar edilecek ve Allah'ın buyurduğu emir doğrultusunda binlerce kişi oruç tutacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Ramazan ayı takvimi doğrultusunda ilk orucun hangi gün tutulacağı belli oldu. İşte ayrıntılar.