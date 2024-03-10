Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? 2024 bayram tatili takvimi
Hasretle beklenen Ramazan ayı geldi çattı. Ramazan Bayramı tatili, bu manevi günleri uzaktaki ailesi ile geçirmek isteyen vatandaşlarca bekleniyor. Resmi tatil kapsamında olan Ramazan Bayramı'nda, tatilin ne zaman hangi gün başlayacağı ve tatil süresi araştırılıyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
Tüm İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 11 Mart günü başlayacak. Ramazan ayının ardından ise üç gün sürecek bayram başlayacak. Henüz uzun bir süre olmasına rağmen bayram tarihi ve bayram tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. Tatil planına yön vermek isteyen vatandaşlar 2024 bayram tatili takvimi araştırmalarına hız verdi. İşte, "Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorusunun yanıtı...