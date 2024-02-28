Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayramın 1. günü ne zaman? İşte 2024 Ramazan takvimi
Ramazan Bayramı tatiline yönelik araştırmalar başladı. Hz. Muhammedi'in ifadesi ile "evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş" olan bir ay olan Ramazan sonrası bayram ihya edilecek. Tatil planlarına şimdiden başlayanlar 'Bayram tatili kaç gün?' sorusunun yanıt arıyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan ayı yaklaşırken, bayramın tarihi ve bayram tatilinin kaç gün olacağı gündeme geldi. Diyanet'in 2024 dini günler takvimine göre 11 ayın sultanı Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü İslam alemi tarafından idrak edilmeye başlanacak. İşte, Ramazan Bayramı takvimi...