Randevulu muska sırası | 250 liradan başlıyor, zenginlere VIP hizmet veriyor
Diyarbakır’da etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili evde, kendisini şeyh olarak tanıtan A.A., randevulu sistemle günde 300 kişiye muska yapıyor. Eve gelenler, kapıdaki görevlinin kestiği fişle içeri girebiliyor. İçeriye girenler, isteklerine göre yeşil renklisine 500, beyazına ise 250 lira ücret ödüyor. A.A.’nın ayrıca, varlıklı kişilere ise farklı bir yerde “VIP hizmet” adı altında muska yaptığı öğrenildi.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, A.A. isimli kişi, kendini şeyh olarak tanıtıp, etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili evde muska yapıp satıyor.