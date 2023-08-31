Randevulu muska sırası | 250 liradan başlıyor, zenginlere VIP hizmet veriyor

Diyarbakır’da etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili evde, kendisini şeyh olarak tanıtan A.A., randevulu sistemle günde 300 kişiye muska yapıyor. Eve gelenler, kapıdaki görevlinin kestiği fişle içeri girebiliyor. İçeriye girenler, isteklerine göre yeşil renklisine 500, beyazına ise 250 lira ücret ödüyor. A.A.’nın ayrıca, varlıklı kişilere ise farklı bir yerde “VIP hizmet” adı altında muska yaptığı öğrenildi.

Randevulu muska sırası | 250 liradan başlıyor, zenginlere VIP hizmet veriyor - 1

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, A.A. isimli kişi, kendini şeyh olarak tanıtıp, etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili evde muska yapıp satıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Randevulu muska sırası | 250 liradan başlıyor, zenginlere VIP hizmet veriyor - 2

Randevulu sistem ile çalışılan eve sabah gelenler, kapıdaki görevliden muska yazdırmak için yeşil renkli fiş alıp 500 TL, dua ettirmek isteyenler ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödüyor.

Randevulu muska sırası | 250 liradan başlıyor, zenginlere VIP hizmet veriyor - 3

Fişle içeri girenler, genelde öğleden sonra eve gelen A.A.’yı görüp, sorunlarını anlatıyor.

Randevulu muska sırası | 250 liradan başlıyor, zenginlere VIP hizmet veriyor - 4

Eve günde 300 kişi geliyor.

Gelenlerin çoğunluğunu ise kadınlar oluşturuyor.

Randevulu muska sırası | 250 liradan başlıyor, zenginlere VIP hizmet veriyor - 5

Evde işi bitenler, kağıda yazılı muskaları karşıdaki iş yerinde 30 TL ücret karşılığında demirle kaplatıp ya kendi ya da çocuklarının boyunlarına takıyor.

Randevulu muska sırası | 250 liradan başlıyor, zenginlere VIP hizmet veriyor - 6

Cuma, cumartesi ve pazar günleri kapalı olan ev, görüntülendi.

Randevulu muska sırası | 250 liradan başlıyor, zenginlere VIP hizmet veriyor - 7

A.A.’nın aylık kazancının ise 1 milyon TL’nin üzerinde olduğu belirtildi.

Randevulu muska sırası | 250 liradan başlıyor, zenginlere VIP hizmet veriyor - 8

A.A.’nın ayrıca akşamları Kayapınar ilçesindeki bir evde “VIP hizmet” adı altında varlıklı kişilere muska yaptığı öğrenildi.

Randevulu muska sırası | 250 liradan başlıyor, zenginlere VIP hizmet veriyor - 9
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