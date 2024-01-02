Recep ayı ne zaman, hangi gün başlayacak? 2024 Regaip Kandili ne zaman?

Dini vazifelerini yerine getirebilmek için 2024 Recep ayının başlangıç tarihini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Hz. Muhammed'in 'Allahım Recep ve Şaban ayında bizi bereketlendir, Ramazan ayına ulaştır’ duasıyla anlattığı, bu ayın başlangıcı için artık kısa bir süre kaldı. Peki, Recep ayı ne zaman başlayacak? 2024 Recep ayı ne zaman?

Recep ayı ne zaman, hangi gün başlayacak? 2024 Regaip Kandili ne zaman? - 1

'Regaip Kandili zaman' sorusunun yanıtı pek çok Müslüman vatandaşın sorguladığı ve merak ettiği konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Öte yandan İslam dünyasında rahmeti, bereketi ve mağfireti ile bilinen üç ayların ilki olan Recep ayının başlangıç tarihi de yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, 2024 Recep ayının başlangıç tarihi ve bu yılın kandil tarihleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

Recep ayı ne zaman, hangi gün başlayacak? 2024 Regaip Kandili ne zaman? - 2

RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre;

Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.

Recep ayı ne zaman, hangi gün başlayacak? 2024 Regaip Kandili ne zaman? - 3

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Recep ayı ne zaman, hangi gün başlayacak? 2024 Regaip Kandili ne zaman? - 4

2024 KANDİL TARİHLERİ

Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

Recep ayı ne zaman, hangi gün başlayacak? 2024 Regaip Kandili ne zaman? - 5

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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