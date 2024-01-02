Recep ayı ne zaman, hangi gün başlayacak? 2024 Regaip Kandili ne zaman?
Dini vazifelerini yerine getirebilmek için 2024 Recep ayının başlangıç tarihini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Hz. Muhammed'in 'Allahım Recep ve Şaban ayında bizi bereketlendir, Ramazan ayına ulaştır’ duasıyla anlattığı, bu ayın başlangıcı için artık kısa bir süre kaldı. Peki, Recep ayı ne zaman başlayacak? 2024 Recep ayı ne zaman?
'Regaip Kandili zaman' sorusunun yanıtı pek çok Müslüman vatandaşın sorguladığı ve merak ettiği konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Öte yandan İslam dünyasında rahmeti, bereketi ve mağfireti ile bilinen üç ayların ilki olan Recep ayının başlangıç tarihi de yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, 2024 Recep ayının başlangıç tarihi ve bu yılın kandil tarihleri...