Regaip Kandili ne zaman? 2024 Regaip Kandili tarihi

2024 KANDİL TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.



Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.



Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.