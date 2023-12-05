Regaip Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? (2024 Diyanet Regaip Kandili tarihi)

Regaip Kandili için tarih araştırmaları başladı. Tüm Müslüman camiası tarafından beklenen 2024 Regaip Kandili tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu. Receb ayının ilk manevi olan Regaip Kandili bu yıl yine bol bol ibadet ve dualarla geçecek. Peki, 2024 Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?

Regaip Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? (2024 Diyanet Regaip Kandili tarihi) - 1

2024 Regaip Kandili tarihi, üç ayların yaklamasıyla birlikte İslam camiası tarafından sorgulanıyor. Receb ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili, 2024 dini günler takvimi sonrasında belli oldu. Peki, Regaip Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek?

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Regaip Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? (2024 Diyanet Regaip Kandili tarihi) - 2

2024 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimine göre, üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Regaip Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? (2024 Diyanet Regaip Kandili tarihi) - 3

2024 KANDİL TAKVİMİ

Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe günü, Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

Regaip Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? (2024 Diyanet Regaip Kandili tarihi) - 4

REGAİP GECESİNİN ANLAM VE ÖNEMİ

Regaib gecesi, Kur’an’da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde -gün belirtilmeden- oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber’in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis âlimlerince belirtilmiştir.

Bir kısım âlimler ise genel anlamda fazileti âyet ve hadislerde belirtilen receb ayının bir gecesi olması dolayısıyla Regaib’in de faziletli gecelerden sayılacağını, namazın en üstün ibadet olup akşamla yatsı arasında nâfile namaz kılmanın fazileti hakkında -zayıf da olsa- hadisler, sahâbî ve tâbiî sözleri bulunduğunu, müslüman toplumlarda özel zaman dilimleri olduğuna inanılan, dinî duyguların yoğun biçimde yaşandığı bu geceleri vesile ederek kazâ ve nâfile namaz kılmanın, Kur’an okumanın, çeşitli hayırlar yaparak Allah’a yaklaşmaya çalışmanın dinen bir sakıncası olmayacağını ifade etmişlerdir.

Regaip Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? (2024 Diyanet Regaip Kandili tarihi) - 5

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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