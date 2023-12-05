Regaip Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? (2024 Diyanet Regaip Kandili tarihi)
Regaip Kandili için tarih araştırmaları başladı. Tüm Müslüman camiası tarafından beklenen 2024 Regaip Kandili tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu. Receb ayının ilk manevi olan Regaip Kandili bu yıl yine bol bol ibadet ve dualarla geçecek. Peki, 2024 Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?
2024 Regaip Kandili tarihi, üç ayların yaklamasıyla birlikte İslam camiası tarafından sorgulanıyor. Receb ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili, 2024 dini günler takvimi sonrasında belli oldu. Peki, Regaip Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek?