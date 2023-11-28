Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? 2024 kandil tarihleri
Yeni yıl öncesi kandil tarihlerine dair araştırmalar hız kazandı. Üç aylar olarak bilinen hicri ayların başlaması ile kandiller de ardı ardına idrak edilecek. 2024'ün ilk kandili ise Regaip Kandili olacak. Bu manevi gecenin tarihini öğrenmek isteyen vatandaşlar da Diyanet'in açıkladığı tarih bilgisini sorguluyor. Peki, 2024 Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?
2024 kandil tarihleri dair araştırmalar devam ediyor. Bu kapsamda en çok merak edilen ise üç ayların ilki olan Receb ayı içinde idrak edilen Regaip Kandili'nin tarihi olarak dikkat çekiyor. İşte, Regaip Kandili ve 2024'teki tüm kandillerin tarihi...