Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? 2024 kandil tarihleri

2024 kandil tarihleri dair araştırmalar devam ediyor. Bu kapsamda en çok merak edilen ise üç ayların ilki olan Receb ayı içinde idrak edilen Regaip Kandili'nin tarihi olarak dikkat çekiyor. İşte, Regaip Kandili ve 2024'teki tüm kandillerin tarihi...



