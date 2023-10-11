Regaip Kandili ne zaman? Receb ayı ne zaman başlayacak? İşte 2024 kandil günleri

2024 yılında üç ayların başlangıcı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile belli oldu. Mübarek üç aylar her yıl heyecanla bekleniliyor. Recep, Şaban ve Ramazan ayları halk arasında üç aylar olarak biliyor. İşte, Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre 2024 Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıç tarihleri...