Regaip Kandili ne zaman? Receb ayı ne zaman başlayacak? İşte 2024 kandil günleri
Gelecek yıl üç ayların ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Müslümanlar mübarek üç ayları her sene heyecanla bekliyorlar. Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir. Peki, Regaip Kandili ne zaman? Receb ayı ne zaman başlayacak?
2024 yılında üç ayların başlangıcı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile belli oldu. Mübarek üç aylar her yıl heyecanla bekleniliyor. Recep, Şaban ve Ramazan ayları halk arasında üç aylar olarak biliyor. İşte, Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre 2024 Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıç tarihleri...