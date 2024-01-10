Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili'nin anlam ve önemi
2024 yılının ilk kandili olan Regaip için geri sayım sürüyor. Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Regaip Kandili ocak ayı içerisinde idrak edilecek. Peki, Regaip Kandili ne zaman? İşte Regaip Kandili'nin tarihi ve önemiyle ilgili bilgiler....
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili bu yıl 11 Ocak 2024 tarihinde idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.