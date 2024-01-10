Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili'nin anlam ve önemi

2024 yılının ilk kandili olan Regaip için geri sayım sürüyor. Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Regaip Kandili ocak ayı içerisinde idrak edilecek. Peki, Regaip Kandili ne zaman? İşte Regaip Kandili'nin tarihi ve önemiyle ilgili bilgiler....

Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili'nin anlam ve önemi - 1

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili bu yıl 11 Ocak 2024 tarihinde idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili'nin anlam ve önemi - 2

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili'nin anlam ve önemi - 3

REGAİP NE DEMEK?

Arapça kökenli olan "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili'nin anlam ve önemi - 4

Müslümanlara Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.

Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili'nin anlam ve önemi - 5

REGAİP KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.

Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Vakti: Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında utsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Kandilidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

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