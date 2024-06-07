Reklam panosu can almıştı: İnceleme başlatıldı
Ankara'da dün akşam saatlerinde sağanak ve şiddetli rüzgarda reklam panosu, otobüs durağının üzerine devrildi. İş çıkışı evine gitmek için otobüs bekleyen Ayşe Yavuz'un panonun altında kalarak can verdi. Reklam panosunda eksiklik olup olmadığıyla ilgili inceleme başlatıldı.
Sincan ilçesi Menderes Mahallesi, Alpaslan Caddesi üzerinde dün saat 21.30 sıralarında, Sincan Belediyesi'ne ait reklam panosu, şiddetli yağmur ve rüzgarda otobüs durağının üzerine devrildi.