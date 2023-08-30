Rip akıntısı nedeniyle 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun’un Atakum ilçesinde rip akıntısının açığa sürüklediği 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan 7 kişi, çevredeki hastanelere sevk edildi.

Rip akıntısı nedeniyle 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - 1

Samsun’un Atakum ilçesinde denize giren 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Taflan Mahallesi’nde farklı noktalarında denize giren Behlül. G. (28) ile Bedirhan G. (12), Hale S (45), Cevat Mete S. (9), Yağmur Azra E, Dursun Ali B. ve adı henüz belirlenemeyen 1 kişi rip akıntısı nedeniyle açığa sürüklendi.

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Rip akıntısı nedeniyle 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - 2

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Dalış Timi, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ile cankurtaranlar ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rip akıntısı nedeniyle 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - 3

Boğulma tehlikesi geçiren 7 kişi cankurtaranlarca sudan çıkarılarak çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yağmur Azra E. ile Dursun Ali B'nin durumun ağır olduğu bildirildi.

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