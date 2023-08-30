Rip akıntısı nedeniyle 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun’un Atakum ilçesinde denize giren 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Taflan Mahallesi’nde farklı noktalarında denize giren Behlül. G. (28) ile Bedirhan G. (12), Hale S (45), Cevat Mete S. (9), Yağmur Azra E, Dursun Ali B. ve adı henüz belirlenemeyen 1 kişi rip akıntısı nedeniyle açığa sürüklendi.