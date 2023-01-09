Riva Deresi karardı: İnceleme başlatıldı

İstanbul Beykoz'da bulunan Riva Deresi'nin rengi yine siyaha dönüştü. Yağ benzeri tabakanın oluştuğu derede koku da artınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler sudan numune alarak inceleme başlattı.

Riva Deresi karardı: İnceleme başlatıldı - 1

Marmara Bölgesi'nin kuzeyinden Karadeniz'e dökülen Çayağzı Deresi olarak da bilinen Riva Deresi yine siyaha dönüştü.

Riva Deresi karardı: İnceleme başlatıldı - 2

Deredeki renk değişiminin yanı sıra, kıyıya yakın noktalarda su yüzeyinde görülen yağ benzeri katmanlaşmalar ve kıyı çevresine bırakılmış atıklar da dikkat çekti.

Riva Deresi karardı: İnceleme başlatıldı - 3

Kokunun da yayıldığı dereyle ilgili artan şikayetler üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler derenin belirli noktalarından su ve zemindeki çamurdan numune alarak çalışma başlattı.

Riva Deresi karardı: İnceleme başlatıldı - 4

Derede görülen siyah rengin, laboratuvarda yapılacak testler sonucunda ortaya çıkacağı öğrenildi.

Riva Deresi karardı: İnceleme başlatıldı - 5

Dere havadan da görüntülendi. Derenin siyah sularının Riva Plajı yanından denize döküldüğü de havadan çekilen görüntülerde görülüyor.

Riva Deresi karardı: İnceleme başlatıldı - 6
Riva Deresi karardı: İnceleme başlatıldı - 7
Riva Deresi karardı: İnceleme başlatıldı - 8

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