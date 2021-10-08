- Havalimanı'nda sona gelindi, deneme uçuşları Aralık ayında yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca bin hektarlık alanda projelendirilen, tamamlandığında 'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci olacak - Havalimanı'nda sona gelindi. Altyapıda yüzde 97,5’i tamamlanan projede, aralık ayında deneme uçuşları yapılması planlanıyor. Valisi Kemal Çeber, "Aralık ayı itibarıyla altyapı işimizin tamamen biteceğini, pistlerimizin hazır ve uçaklarımızın deneme uçuşu yapabileceği hale gelebileceğini öngörüyoruz” dedi.

Haberler - DHA 08.10.2021 - 15:00

Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi, deneme uçuşları Aralık ayında yapılacak - 1

’nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca bin hektarlık alanda projelendirilen - Havalimanı’nın temeli, 3 Nisan 2017'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.

Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi, deneme uçuşları Aralık ayında yapılacak - 2
Havalimanı için kamyonlarla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusu sürüyor. Günlük 100 bin tona yakın dolgunun yapıldığı inşaatında, terminal binaların inşaatı ile pist kaplama çalışmasında sona yaklaşıldı.
Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi, deneme uçuşları Aralık ayında yapılacak - 3

DALGIÇLAR GÖZETİMİNDE DOLGU

Projede mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu planlandı.

Ortalama derinliği 16,5 ile 18 metre arasında olan deniz dolgu alanında, 28 metre derinliğe kadar dolgu yapılıyor.

Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi, deneme uçuşları Aralık ayında yapılacak - 4

Dolgu çalışmaları, deniz altında sismik cihazlarla ölçümlerin ardından akıntı ve dalga hesaplamalarına göre dalgıçların denetiminde yürütülüyor. 

10 katlı bina yüksekliğine eş değer yapılan deniz dolgusunda sona gelindi. Pistlerin beton kaplamasına geçilen nın üstyapı inşaatlarında ise yüzde 48 gerçekleşme seviyesine ulaşıldı.

Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi, deneme uçuşları Aralık ayında yapılacak - 5

Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen - Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.

Valisi Kemal Çeber, projesinin hem ülkenin hem de bölgenin en önemli yatırımlarından biri olduğunu belirterek, “- Havalimanı, gurur duyduğumuz ve tamamlandığında dünyada örnek nitelikte olacak bir yatırım. Altyapı yatırımlarında hemen hemen sona geldik. Yüzde 97,5'lerdeyiz. Tamamı denize dolgu bir inşaatı ve 100 milyon ton dolgu planlandı. Bu 100 milyon ton dolgunun 97 milyon 700 bin tonu bugün itibarıyla tamamlandı. Kalan 2 milyon 300 bin ton dolgu için de çalışmalar süratle devam ediyor" dedi.

Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi, deneme uçuşları Aralık ayında yapılacak - 6

DENEME UÇUŞLARI ARALIK AYINDA

1,5 ay içinde tüm dolgu faaliyetlerinin tamamlanacağını bildiren Vali Çeber, "Dolguya entegre de üzerinde bulunduğumuz taksi yolları, pistler gibi yine altyapı kapsamında değerlendirdiğimiz işler var. Bunlarda da yüzde 96 seviyesindeyiz. Bunlar da 2 ay içinde tamamlanacak. Aralık ayı itibarıyla altyapı işimizin tamamen biteceğini, pistlerimizin hazır ve uçaklarımızın deneme uçuşu yapabileceği hale gelebileceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi, deneme uçuşları Aralık ayında yapılacak - 7

"YAĞIŞLI SEZON NEDENİYLE KÜÇÜK SARKMALAR OLABİLİR"

Üstyapıda da yüzde 48 seviyesinde olduklarını kaydeden Vali Çeber, şöyle konuştu:

“Bu yıl bizi iklim oldukça zorladı. İklim dediğimiz zaman belli bir yere kadar mücadele edebiliyorsunuz. 'de 12 Temmuz’da başlayan ve 14-22 Temmuz’da afet olarak öngörülen, ilimize büyük afetler yaşatan yağışlı bir sezon geçirdik. Beton, asfalt dökmek için 40-45 gün yağmurun müsaade etmesini bekleyen ekiplerimiz oldu.  Bu nedenlerden dolayı üst yapımız da biraz sarkma olabilir. Yani biz yıl sonu itibarıyla nı açmayı planlıyorduk ama bu iklim ve yoğun yağışlar nedeniyle küçük sarkmalar olabileceğini değerlendiriyoruz. 

Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi, deneme uçuşları Aralık ayında yapılacak - 8
Havalimanının uluslararası nitelikli olacağını vurgulayan Çeber, “Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli olacak. 3 kilometre uzunluğunda ve dünyadaki en geniş gövdeli uçakların inebileceği nitelikte bir pist olacak. Terminal binamız, yöresel mimarinin bolca kullanıldığı, eski mimarisini hatırlatan bir dokuda olacak.  İnşallah tamamlandığında , ’e, bölgemize turizm anlamında, ticaret anlamında ve aklınıza gelebilecek her türlü anlamda katkı sağlayacak" dedi.
Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi, deneme uçuşları Aralık ayında yapılacak - 9
Kavşak çalışmalarının da hızla ilerlediğini dile getiren Vali Çeber, “Bu nın şöyle bir özelliği var; denize dolgu ’nin ikinci . Daha önce Ordu-Giresun vardı. Kavşakta da denize dolgu işlerde de orada yaşanan tecrübeleri biz buraya avantaj olarak yansıttık. Belli düzenlemeler yapıyoruz. Kavşakta da başka yerlerde yaşadığımız sıkıntıları yaşamayacak şekilde düzenlemeler yapıyoruz. Orada da yüzde 35-40’lar seviyesine geldik" diye konuştu.
Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi, deneme uçuşları Aralık ayında yapılacak - 10
Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi, deneme uçuşları Aralık ayında yapılacak - 11
Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi, deneme uçuşları Aralık ayında yapılacak - 12
Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi, deneme uçuşları Aralık ayında yapılacak - 13
Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi, deneme uçuşları Aralık ayında yapılacak - 14
Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi, deneme uçuşları Aralık ayında yapılacak - 15
Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi, deneme uçuşları Aralık ayında yapılacak - 16

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER