Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.

Rize Valisi Kemal Çeber, havalimanı projesinin hem ülkenin hem de bölgenin en önemli yatırımlarından biri olduğunu belirterek, “Rize-Artvin Havalimanı, gurur duyduğumuz ve tamamlandığında dünyada örnek nitelikte olacak bir yatırım. Altyapı yatırımlarında hemen hemen sona geldik. Yüzde 97,5'lerdeyiz. Tamamı denize dolgu bir havalimanı inşaatı ve 100 milyon ton dolgu planlandı. Bu 100 milyon ton dolgunun 97 milyon 700 bin tonu bugün itibarıyla tamamlandı. Kalan 2 milyon 300 bin ton dolgu için de çalışmalar süratle devam ediyor" dedi.