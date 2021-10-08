Haberler - DHA 08.10.2021 - 15:00
Projede mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu planlandı.
Ortalama derinliği 16,5 ile 18 metre arasında olan deniz dolgu alanında, 28 metre derinliğe kadar dolgu yapılıyor.
Dolgu çalışmaları, deniz altında sismik cihazlarla ölçümlerin ardından akıntı ve dalga hesaplamalarına göre dalgıçların denetiminde yürütülüyor.
10 katlı bina yüksekliğine eş değer yapılan deniz dolgusunda sona gelindi. Pistlerin beton kaplamasına geçilen havalimanının üstyapı inşaatlarında ise yüzde 48 gerçekleşme seviyesine ulaşıldı.
Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.
Rize Valisi Kemal Çeber, havalimanı projesinin hem ülkenin hem de bölgenin en önemli yatırımlarından biri olduğunu belirterek, “Rize-Artvin Havalimanı, gurur duyduğumuz ve tamamlandığında dünyada örnek nitelikte olacak bir yatırım. Altyapı yatırımlarında hemen hemen sona geldik. Yüzde 97,5'lerdeyiz. Tamamı denize dolgu bir havalimanı inşaatı ve 100 milyon ton dolgu planlandı. Bu 100 milyon ton dolgunun 97 milyon 700 bin tonu bugün itibarıyla tamamlandı. Kalan 2 milyon 300 bin ton dolgu için de çalışmalar süratle devam ediyor" dedi.
1,5 ay içinde tüm dolgu faaliyetlerinin tamamlanacağını bildiren Vali Çeber, "Dolguya entegre de üzerinde bulunduğumuz taksi yolları, pistler gibi yine altyapı kapsamında değerlendirdiğimiz işler var. Bunlarda da yüzde 96 seviyesindeyiz. Bunlar da 2 ay içinde tamamlanacak. Aralık ayı itibarıyla altyapı işimizin tamamen biteceğini, pistlerimizin hazır ve uçaklarımızın deneme uçuşu yapabileceği hale gelebileceğini öngörüyoruz” diye konuştu.
Üstyapıda da yüzde 48 seviyesinde olduklarını kaydeden Vali Çeber, şöyle konuştu:
“Bu yıl bizi iklim oldukça zorladı. İklim dediğimiz zaman belli bir yere kadar mücadele edebiliyorsunuz. Rize'de 12 Temmuz’da başlayan ve 14-22 Temmuz’da afet olarak öngörülen, ilimize büyük afetler yaşatan yağışlı bir sezon geçirdik. Beton, asfalt dökmek için 40-45 gün yağmurun müsaade etmesini bekleyen ekiplerimiz oldu. Bu nedenlerden dolayı üst yapımız da biraz sarkma olabilir. Yani biz yıl sonu itibarıyla havalimanını açmayı planlıyorduk ama bu iklim ve yoğun yağışlar nedeniyle küçük sarkmalar olabileceğini değerlendiriyoruz.