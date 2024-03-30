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Rize Belediye başkan adayları kimlerdir? Rize Belediyesi hangi partide? Rize Belediye başkanı kimdir?

Rize Belediyesi hangi partide? Rize Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Rize Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Rize Belediyesini hangi parti kazandı ve Rize Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Rize yerel seçim sonuçları..

Rize Belediye başkan adayları kimlerdir? Rize Belediyesi hangi partide? Rize Belediye başkanı kimdir? - 1

RİZE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Rize Belediyesini 35.761 alınan oy ve  %72.99
oy oranı ile AK Parti adayı Rahmi Metin kazanmıştır.

Rize Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 8
  • MHP 3
  • CHP 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Rize Belediye başkan adayları kimlerdir? Rize Belediyesi hangi partide? Rize Belediye başkanı kimdir? - 2

RİZE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Rize Belediyesi Başkanı Rahmi Metin Kimdir?


26 Kasım 1969 tarihinde Rize İli Merkez İlçede doğmuştur. İlk ve Orta öğretimini Rize'de tamamlamıştır . 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. 2012 – 2014 yılları arasında Erciyes Üniversitesinde Siyaset Felsefesi alanında Yüksek Lisans Tezini yapmıştır.

1993-2004 yılları arasında Rize'de özel bir dershanede Felsefe Grubu Öğretmenliği yapmış ve aynı zamanda ortağı olduğu dershanelerin Genel Müdürlük görevini yürütmüştür.

2004 yılında mahalli seçimlerde Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi seçilmiş ve 2009 yılına kadar Meclis Başkanlığı görevini yürütmüştür . 2009 mahalli seçimleriyle yeniden İl Genel Meclis Üyesi ve Meclis Başkanı seçilen Metin bu görevini 2011 yılına kadar sürdürmüştür . 2011 yılından 2014 yılına kadar meclis üyeliği devam etmiş.

Rize Üniversite Mezunları derneğinde ( Rüder ) 3 dönem başkanlık etmiş. Rize İlinde Üniversite Geliştirme Derneğinde 2009-2014 yılları arasında başkanlık etmiştir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu üyesi ve Denetleme kurulu başkanı olarak görev alan Rahmi Metin, 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde Rize Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Rahmi Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Rize Belediye başkan adayları kimlerdir? Rize Belediyesi hangi partide? Rize Belediye başkanı kimdir? - 3

RİZE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Rize Belediye başkan adayları kimlerdir? Rize Belediyesi hangi partide? Rize Belediye başkanı kimdir? - 4

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