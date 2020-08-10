Rize'de evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı

Rize'nin Çayeli ilçesi Demirhisar köyünde şiddetli yağış nedeniyle debisi yükselen dere taştı. Sular dere üzerinde bulunan ve 7 kişinin yaşadığı bir eve ulaşımın sağlandığı köprüyü yıktı.

İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri, yatağa bağlı hastanın da bulunduğu aile fertlerini kurtarmak için çalışma başlattı.