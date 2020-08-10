Rize'de evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde şiddetli yağışın ardından deredeki köprünün yıkılması sonucu evlerinde mahsur kalan 7 kişilik aile kurtarıldı.

Anadolu Ajansı 10.08.2020 - 22:38 | Son Güncelleme : 10.08.2020 - 22:39

Rize'de evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı - 1
Rize'nin Çayeli ilçesi Demirhisar köyünde şiddetli yağış nedeniyle debisi yükselen dere taştı. Sular dere üzerinde bulunan ve 7 kişinin yaşadığı bir eve ulaşımın sağlandığı köprüyü yıktı.

Rize'de evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı - 2
İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri, yatağa bağlı hastanın da bulunduğu aile fertlerini kurtarmak için çalışma başlattı.
Rize'de evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı - 3
İtfaiye aracının merdiveniyle derenin karşısına ulaşan ekipler, eve giden yol üzerinde yıkılan ağaçları da motorlu testereyle kesti.
Rize'de evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı - 4
AFAD ekipleri, itfaiye aracı merdiveniyle Ahmet (60), Müsayet (58) ve Rıdvan Okumuş (26) ile Mine (39), Jehat (12), İsmail Serhat (9) ve Ahmet Önalan'ı (5) kurtardı.
Rize'de evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı - 5

Aile, Rize kent merkezindeki evlerine getirildi.

Rize'de evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı - 6
Rize'de evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı - 7
Rize'de evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı - 8
Rize'de evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı - 9

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