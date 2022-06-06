Rize'de teras yangını

Haberler - İHA 06.06.2022 - 02:25
Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Yenipazar Mahallesi, Ali Okumuş Caddesi üzerindeki Mevla Apartmanı’nın teras katında akşam saatlerinde yangın çıktı.
Yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verirken, apartman sakinleri binayı boşalttı.
Rize Belediyesi, Çayeli Belediyesi, Kaçkar İtfaiye Birliği ve Ardeşen Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra özel sektör firmalara ait peyzaj çalışması yapan su tankerleri ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne ait Rize-Artvin Havalimanı’nda görevli yangın söndürme ekipleri alevlere müdahale etti.
Yangın nedeniyle ilçe merkezi de yoğun bir duman bulutunun altında kaldı.
Yangın 2,5 saatlik uğraşın ardından yağmurun da yağmaya başlamasıyla kontrol altına alındı.