Rize'de yılbaşı süsü tartışması: Kurdeleye ''fiyonk ve şerit'' takviyesi
Rize'de dış cephe süslemesi hediye paketi ve fiyonk konseptiyle ışıklandırılan alışveriş merkezinin süslemeleri haç işaretine benzediği iddiasıyla eleştirilmişti. Tartışma konusu olan dış cephe süslemesinde düzenlemeye gidildi. AVM'nin ön cephesine ikinci bir fiyonk ve yatay kurdele eklendi.
Rize'de yer alan AVM'de, yılbaşı nedeniyle süsleme çalışması başlatıldı.
AVM’nin ön cephesindeki cam yüzeye hediye paketi şeklinde ışıklandırma düzeneği konuldu.
Sosyal medyada bazı paylaşımlarda haç işaretine benzetilen süsleme, kentte eleştiri ve tartışmalara neden oldu.