Rize'de yılbaşı süsü tartışması: Kurdeleye ''fiyonk ve şerit'' takviyesi

Rize'de dış cephe süslemesi hediye paketi ve fiyonk konseptiyle ışıklandırılan alışveriş merkezinin süslemeleri haç işaretine benzediği iddiasıyla eleştirilmişti. Tartışma konusu olan dış cephe süslemesinde düzenlemeye gidildi. AVM'nin ön cephesine ikinci bir fiyonk ve yatay kurdele eklendi.

Rize'de yılbaşı süsü tartışması: Kurdeleye ''fiyonk ve şerit'' takviyesi - 1

Rize'de yer alan AVM'de, yılbaşı nedeniyle süsleme çalışması başlatıldı.

AVM’nin ön cephesindeki cam yüzeye hediye paketi şeklinde ışıklandırma düzeneği konuldu.

Sosyal medyada bazı paylaşımlarda haç işaretine benzetilen süsleme, kentte eleştiri ve tartışmalara neden oldu. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Rize'de yılbaşı süsü tartışması: Kurdeleye ''fiyonk ve şerit'' takviyesi - 2

Eleştiri ve tepkiler sonrası AVM yönetimi, ışıklandırmayı geçici olarak durdurarak süslemede düzenlemeye gitti.

Yönetim tarafından AVM'nin önce cephesine yeniden bir kurdele ile şerit çektirilip ikinci bir fiyonk eklettirdi. 

Rize'de yılbaşı süsü tartışması: Kurdeleye ''fiyonk ve şerit'' takviyesi - 3

''HAÇ İŞARETİNDEN ÇIKMIŞ DURUMDA''

AVM'nin süslemesindeki değişiklikleri fark eden vatandaşlardan İsmail Kanber, "Ben yabancı ülkelerin adetlerini ülkemizde böyle yaşatılmasına tamamen karşıyım. Bizim bu özentilerden vazgeçmemiz lazım. Baştan hiç yapılmaması lazımdı, değiştirmişler. İlk işareti sosyal medyada görmüştüm, gerçekten haç işaretini andırıyordu. Şu an en azından haç işaretinden çıkmış durumda." dedi.

Rize'de yılbaşı süsü tartışması: Kurdeleye ''fiyonk ve şerit'' takviyesi - 4

AVM AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tartışmalara ilişkin AVM yönetimi de açıklamada bulunmuş, hediye paketi konseptiyle yapılan ışıklandırmanın tamamlanmadığı belirtilmişti.

AVM yönetimi açıklamada, “Kurdele ve fiyonk figürleriyle tasarlanan ışıklandırma projesi, henüz tamamlanmış değildir. Şu anda paylaşılan görsellerin, gerçeği yansıtmayan ve bir karalama kampanyasının parçası olarak tamamen kasıtlı bir şekilde farklı açılardan oynanarak sunulduğunu üzülerek görmekteyiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Rize'de yılbaşı süsü tartışması: Kurdeleye ''fiyonk ve şerit'' takviyesi - 5
Rize'de yılbaşı süsü tartışması: Kurdeleye ''fiyonk ve şerit'' takviyesi - 6
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