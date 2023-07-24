Rodos’taki yangından kaçan yatlar Marmaris koylarında yoğunluk oluşturdu

Yunanistan’ın Rodos Adası’ndaki orman yangınları bir haftadır sürüyor. Rodos’un yanı sıra Korfu Adası da alevlere teslim oldu.

İngiliz turistlerin yoğunlukla tercih ettiği Korfu Adası’nın Santa, Megoula, Porta, Palia, Perithia ve Sinies bölgelerinde kalanlar botlarla bölgeden tahliye edilirken, adanın 17 farklı noktasını ziyaret eden turistlere yangının yayılma ihtimaline karşı adayı terk etmeleri uyarısı yapıldı.