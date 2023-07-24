Rodos’taki yangından kaçan yatlar Marmaris koylarında yoğunluk oluşturdu

Yunanistan’ın Rodos Adası’nda bir haftadır devam eden orman yangınları nedeniyle bölgeden tahliyeler sürüyor. Yangından kaçanlar, Marmaris koylarında yat yoğunluğu oluşturdu.

Rodos’taki yangından kaçan yatlar Marmaris koylarında yoğunluk oluşturdu - 1

Yunanistan’ın Rodos Adası’ndaki orman yangınları bir haftadır sürüyor. Rodos’un yanı sıra Korfu Adası da alevlere teslim oldu.

İngiliz turistlerin yoğunlukla tercih ettiği Korfu Adası’nın Santa, Megoula, Porta, Palia, Perithia ve Sinies bölgelerinde kalanlar botlarla bölgeden tahliye edilirken, adanın 17 farklı noktasını ziyaret eden turistlere yangının yayılma ihtimaline karşı adayı terk etmeleri uyarısı yapıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Rodos’taki yangından kaçan yatlar Marmaris koylarında yoğunluk oluşturdu - 2

İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Artopios 2 bin 466 kişinin gece boyunca Korfu Adası’ndan tahliye edildiğini belirtti.

Bu arada Rodos Adası'nda devam eden yangınlarda turistlerin tahliyeleri devam ederken, yat sahipleri de teknelerini Marmaris koylarına getirmeye devam ediyor.

Rodos’taki yangından kaçan yatlar Marmaris koylarında yoğunluk oluşturdu - 3

Yangından sonra Marmaris koylarında lüks teknelerdeki artışlar dikkat çekerken, koylardaki tekne ve yat yoğunluğu amatör kameralara yansıdı.

DAHA FAZLA GÖSTER