Roma dönemine ait taşlarla yurt dışına çıkmak isteyen Belçikalı için istenen ceza belli oldu

OLAYIN TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMASININ DEĞERLENDİRİMESİ TALEP EDİLDİ

İddianamede, Kim Mergits'in ifadesi, düzenlenen raporlar ve tüm dosya kapsamlı değerlendirildiğinde, şüphelinin yurt dışına çıkarılması yasaklı eserlerden olan parçaları yurt dışına çıkarmaya teşebbüs ederek, atılı suçu işlediği kaydedildi.

Şüpheli Kim Mergits’in, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 68’inci maddesi gereğince 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İddianamede ayrıca olayın teşebbüs aşamasında kalmasının değerlendirilmesi talep edildi. Şüpheli Mergits, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.