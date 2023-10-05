Roma dönemine ait taşlarla yurt dışına çıkmak isteyen Belçikalı için istenen ceza belli oldu
Tatil için geldiği Antalya’da Roma dönemine ait 3 tarihi taşı yurt dışına götürmeye çalışırken havalimanında yakalanan Belçikalı Kim Mergits’in 12 yıla kadar hapsi ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması istendi.
Türkiye’ye tatil için gelen Belçikalı Kim ve Warre Mergits çifti, 16 Eylül’de ülkelerine dönmek için geldikleri Antalya Havalimanı’nda valizlerinde bulunan, kıyafet ve poşete sarılı 3 taştan şüphelenilmesi nedeniyle gözaltına alındı.
Taşların, Antalya Müze Müdürlüğü tarafından yapılan incelemesinde, Roma dönemine ait olduğu belirlendi.
Turist çift, adli kontrolle serbest bırakılırken, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kim Mergits hakkında, “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla iddianame hazırlandı.