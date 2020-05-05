Romanlar Kakava'yı evlerinin önünde kutladı

Kakava'nın herkese huzur ve sağlık getirmesini temenni eden Şallı, "Romanlar için çok önemli bir gün. Romanlar için heyecanlı, sevinçli ve mutluluk dolu bir gün. Koronavirüs dolayısıyla şenlikler iptal edildi ancak heyecanımız ve mutluluğumuz Roman mahallelerinde sürüyor. Bu güzel günü gönlümüzce kutlamaya çalışıyoruz. Bugün herkes için huzur, sağlık ve mutluluk getirsin. dedi.