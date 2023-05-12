Rönesans Rezidans enkazında bulunamayan 55 kişi için pankart hazırlandı

Hiçbir bilgi olmadığından yakınan Öztürk, "Hiç kimse için bir gelişme yok. Sanki herkesin üzerinde ölü toprağı var gibi. Seçimlerden sonra Meclise gideceğim. Mitinglere de balkonuma astığım pankartın küçüğünü yaptırıp, götürüyorum." ifadelerini kullandı.