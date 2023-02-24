Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da oldu.
Antakya ilçesinde 250 daireden oluşan 12 katlı Rönesans Rezidans, depremde yerle bir oldu. Enkaz altında kalan çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Yaşamını yitirenler arasında Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, sportif direktörü Taner Savut ve milli hentbolcu Cemal Kütahya da vardı.
Kaç kişinin öldüğünün henüz açıklanmadığı rezidansın enkazı ise iş makineleriyle kaldırıldı.
Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp daireleri "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan binanın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun ise yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı. Coşkun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.