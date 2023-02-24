Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırıldı

Antakya'da depremde yıkılan ve çok sayıda kişiye mezar olan 12 katlı Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırıldı.

Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırıldı - 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da oldu.

Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırıldı - 2

Antakya ilçesinde 250 daireden oluşan 12 katlı Rönesans Rezidans, depremde yerle bir oldu. Enkaz altında kalan çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırıldı - 3

Yaşamını yitirenler arasında Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, sportif direktörü Taner Savut ve milli hentbolcu Cemal Kütahya da vardı.

Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırıldı - 4

Kaç kişinin öldüğünün henüz açıklanmadığı rezidansın enkazı ise iş makineleriyle kaldırıldı.

Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırıldı - 5

Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp daireleri "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan binanın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun ise yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı. Coşkun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırıldı - 6
Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırıldı - 7
Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırıldı - 8
Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırıldı - 9

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