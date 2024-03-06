Ruhsatsız klinikte ölüm: Ozon tedavisi yaptıran kadın yaşamını yitirdi

Ruhsatsız klinik, yetkililerce mühürlendi.

Nevşehir Tabipler Odası Başkanı Yunus Emre Çakır, gazetecilere, adli sürecin ve konunun takipçisi olacaklarını belirterek, “Adli soruşturma ivedilikle başladı. Ailenin şikayeti var. Kayseri'de otopsi yapıldı. Otopsi sonucuna göre gerekli ifadeler alınıp bir kanıya varılacak. Bu konuda kimsenin gözü arkada kalmasın.” dedi.