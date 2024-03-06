Ruhsatsız klinikte ölüm: Ozon tedavisi yaptıran kadın yaşamını yitirdi
Nevşehir’de özel bir klinikte ozon tedavisi yaptıran Eda Özen isimli kadın, tedavi sırasında fenalaşarak yaşamını yitirdi. Özen’in tedavi için gittiği kliniğin ruhsatsız olduğu belirlenirken, klinik hekimi gözaltına alındı.
Nevşehir’de ozon tedavisi gördüğü özel klinikte rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, ozon tedavisi için Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'ndeki özel kliniğe giden Eda Özen, tedavi sırasında fenalaştı.Haber verilmesinin ardından kliniğe gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özen, müdahalenin ardından Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.