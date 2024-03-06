Ruhsatsız klinikte ölüm: Ozon tedavisi yaptıran kadın yaşamını yitirdi

Nevşehir’de özel bir klinikte ozon tedavisi yaptıran Eda Özen isimli kadın, tedavi sırasında fenalaşarak yaşamını yitirdi. Özen’in tedavi için gittiği kliniğin ruhsatsız olduğu belirlenirken, klinik hekimi gözaltına alındı.

Ruhsatsız klinikte ölüm: Ozon tedavisi yaptıran kadın yaşamını yitirdi - 1

Nevşehir’de ozon tedavisi gördüğü özel klinikte rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, ozon tedavisi için Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'ndeki özel kliniğe giden Eda Özen, tedavi sırasında fenalaştı.

Haber verilmesinin ardından kliniğe gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özen, müdahalenin ardından Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ruhsatsız klinikte ölüm: Ozon tedavisi yaptıran kadın yaşamını yitirdi - 2

BEYNİNDE EMBOLİ OLUŞTU

Beyninde emboli oluşması teşhisiyle yoğun bakım ünitesine alınan Özen, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ruhsatsız klinikte ölüm: Ozon tedavisi yaptıran kadın yaşamını yitirdi - 3

KLİNİK HEKİMİ GÖZALTINDA

Ailesinin şikayeti üzerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan soruşturma kapsamında, klinik hekimi dahiliye uzmanı B.B. gözaltına alındı.

B.B’nin, kentteki özel bir hastanede çalışırken geçen ay ayrılıp özel klinik açtığı, henüz ruhsat başvurusunda bulunmadığı öğrenildi.

Ruhsatsız klinikte ölüm: Ozon tedavisi yaptıran kadın yaşamını yitirdi - 4

Ruhsatsız klinik, yetkililerce mühürlendi.

Nevşehir Tabipler Odası Başkanı Yunus Emre Çakır, gazetecilere, adli sürecin ve konunun takipçisi olacaklarını belirterek, “Adli soruşturma ivedilikle başladı. Ailenin şikayeti var. Kayseri'de otopsi yapıldı. Otopsi sonucuna göre gerekli ifadeler alınıp bir kanıya varılacak. Bu konuda kimsenin gözü arkada kalmasın.” dedi.
Ruhsatsız klinikte ölüm: Ozon tedavisi yaptıran kadın yaşamını yitirdi - 5

2 çocuk annesi Özen’in cenazesi, Kurşunlu Camisi’nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

DAHA FAZLA GÖSTER