Rusya'dan gelip Türkiye'de öldürülen arkadaşı için adaletin peşine düştü

"TÜM DURUŞMALARINA KATILMAYA ÇALIŞIYORUM"

Anastasia Emelianova ile en çok konuştukları konulardan birinin aile içi şiddet ve genel olarak cinsiyete dayalı şiddet ve kadına yönelik şiddet olduğunu hatırlatan Varya Mihaylova şunları söyledi:

"Son bir yıldır Çekya'da yaşıyorum. Anastasia'nın 23 Eylül'de kaybolduğunu öğrendiğimde Türkiye'deydim, iş için gelmiştim, onu aramak ve neler olduğunu anlamak için burada kaldım. Çok geçmeden Anastasia'nın öldüğü anlaşıldı. Anastasia'nın İstanbul'da yaşayan birkaç arkadaşı ile aktivistler, Anastasia'ya ne olduğunu bulmak ve memleketi Novosibirsk'e gömülebilmesi ve cenazesinin Rusya'ya nakledilmesine yardımcı olmak üzere bir araya geldi. Şimdi bizim için en önemli şey, gerçeği ortaya çıkarmak, Anastasia için adalet ve hakkaniyeti sağlamak. Bir feminist olarak, diğer kadınların hakları için mücadele eden, toplumsal cinsiyet şiddetine karşı savaşan bir kadın olarak, biz arkadaşlarının en çok istediği şey, mahkemenin Anastasia'nın başına gelenlerle ilgili gerçeği ortaya çıkarmak için mümkün olan her şeyi yapmamız. Faillerinin cezalandırılması, dünyanın olanlarla ilgili gerçeği öğrenmesi ve arkadaşları olarak bizim de Anastasia'nın ne kadar harika bir insan olduğunu dünyaya anlatmamız önemli. Şefkatli, sempatik, inanılmaz derecede aktif ve yetenekli. O adalete, hakikate ve iyiliğe olan tutkusunu, yaptığı her şeye uygulayan bir insandı. İnsanların bunu hatırlaması bizim için çok önemli. Dediğim gibi, Anastasia kaybolduğu sırada Türkiye'deydim ve ondan sonra Anastasia için adaletin sağlanmasına yardımcı olmak, elimden geldiğince burada olmak, benim için çok önemli hale geldi ve onun davasındaki tüm duruşmalara katılmaya çalışıyorum. Süreci kendi gözlerimle görmek ve başkalarına anlatmak için bu sefer de Çek Cumhuriyeti'nden geldim."