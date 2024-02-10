Şaban ayı başlangıcı 2024: Şaban ayı ne zaman başlayacak, önemi ne ve hangi ibadetler yapılır?

Şaban ayı başlangıcı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimiyle birlikte belli olmuştu. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran üç aylar, her yıl olduğu gibi bu yıl da dualar ve ibadetlerle geçiyor. Ramazan ayının habercisi olarak bilinen Şaban ayının önemi ve ibadetleri merak ediliyor. Peki, Şaban ayı ne zaman başlayacak, önemi ne ve hangi ibadetler yapılır?

Şaban ayı başlangıcı 2024: Şaban ayı ne zaman başlayacak, önemi ne ve hangi ibadetler yapılır? - 1

2024 üç ayların ilk ayı olan Receb ayının sona ermesiyle birlikte Şaban ayı tarihi merak edilmeye başladı. Tüm İslam camiası tarafından oldukça önemli olan Şaban ayı tarihi, Diyanet tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle birlikte belli oldu. Şaban ayıyla birlikte üç ayların ikinci ayı idrak edilmeye başlanacak. Bu kutsal ayda dini vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar ise Şaban ayı önemi ve hangi ibadetlerin yapılacağını merak ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şaban ayı başlangıcı 2024: Şaban ayı ne zaman başlayacak, önemi ne ve hangi ibadetler yapılır? - 2

2024 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini günler takvimi sonrasında Şaban ayının başlayacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Üç ayların birinci ayı olan Recep, 10 Şubat 2024 Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece sona erecek. 11 Şubat 2024'te ise Şaban ayı başlayacak ve 10 Mart gecesi sona erecek.

2024 Ramazan ayının birinci günü ise 11 Mart'ta başlayacak.

Şaban ayı başlangıcı 2024: Şaban ayı ne zaman başlayacak, önemi ne ve hangi ibadetler yapılır? - 3

ŞABAN AYININ ÖNEMİ

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

“Şaban benim ayımdır.”

“Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi.

Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

“Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?”

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

“Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur” cevabını vermiştir.

Şaban ayı başlangıcı 2024: Şaban ayı ne zaman başlayacak, önemi ne ve hangi ibadetler yapılır? - 4

ŞABAN AYI İBADETLERİ

Şaban ayında yapılması gereken ibadetler şu şekilde;

- Nafile ve kaza namazlarını kılmak

- Sağlık açısından elverişli olan kişiler için oruç tutmak

- İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda sadaka vermek

- Tövbe etmek

- Allah'a şükür etmek

- Bol miktarda zikir çekmek

Şaban ayı başlangıcı 2024: Şaban ayı ne zaman başlayacak, önemi ne ve hangi ibadetler yapılır? - 5

ŞABAN AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yer alan bilgiye göre, halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde "Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır." diye dua etmiştir.

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber’in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır.

Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.

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