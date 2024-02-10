Şaban ayı başlangıcı 2024: Şaban ayı ne zaman başlayacak, önemi ne ve hangi ibadetler yapılır?
Şaban ayı başlangıcı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimiyle birlikte belli olmuştu. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran üç aylar, her yıl olduğu gibi bu yıl da dualar ve ibadetlerle geçiyor. Ramazan ayının habercisi olarak bilinen Şaban ayının önemi ve ibadetleri merak ediliyor. Peki, Şaban ayı ne zaman başlayacak, önemi ne ve hangi ibadetler yapılır?
2024 üç ayların ilk ayı olan Receb ayının sona ermesiyle birlikte Şaban ayı tarihi merak edilmeye başladı. Tüm İslam camiası tarafından oldukça önemli olan Şaban ayı tarihi, Diyanet tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle birlikte belli oldu. Şaban ayıyla birlikte üç ayların ikinci ayı idrak edilmeye başlanacak. Bu kutsal ayda dini vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar ise Şaban ayı önemi ve hangi ibadetlerin yapılacağını merak ediyor.