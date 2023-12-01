Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasına ilişkin yeni bilirkişi raporu tamamlandı: “Havalimanı otoritesi asli kusurlu”
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir – İstanbul seferini yapan yolcu uçağının yaşadığı kazaya ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporu dosyaya sunuldu. Bilirkişi raporunda, 3 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasında havalimanı otoritesi asli kusurlu bulundu. Raporda pilotlar ise tali kusurlu olarak değerlendirildi.
İzmir’den İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait uçağın 2020 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda geçirdiği kazaya ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporu tamamlandı.Pistten çıkan uçakta 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin yeni rapor, dava dosyasına sunuldu.