Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasına ilişkin yeni bilirkişi raporu tamamlandı: “Havalimanı otoritesi asli kusurlu”

Bilirkişi raporunda Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) yönünden yapılan değerlendirmede, yaşanan uçak kazasına ilişkin iniş sonrası uçağın kazayı pist sonunda iniş takımları ve lastiklerinde oluşabilecek küçük hasar ile atlatılabilecek iken ve kaza öncesinde Ulusal ve Uluslararası otoriteler tarafından 06 pist sonunda Pist Sonu Emniyet Alanı (RESA) olmamasının önemli bir eksiklik olduğu belirtildi.

RESA olmamasına rağmen HEAŞ havalimanı otoritesi tarafından olaydaki uçağın güvenli bir şekilde inmesiyle ilgili gerekli güvenlik şartlarının sağlanmadığı, pist dışı olunması durumunda kazanın etkisini azaltabilecek tedbirlerin zamanında ve gereği gibi alınmadığı belirtildi.