Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasına ilişkin yeni bilirkişi raporu tamamlandı: “Havalimanı otoritesi asli kusurlu”

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir – İstanbul seferini yapan yolcu uçağının yaşadığı kazaya ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporu dosyaya sunuldu. Bilirkişi raporunda, 3 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasında havalimanı otoritesi asli kusurlu bulundu. Raporda pilotlar ise tali kusurlu olarak değerlendirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasına ilişkin yeni bilirkişi raporu tamamlandı: “Havalimanı otoritesi asli kusurlu” - 1

İzmir’den İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait uçağın 2020 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda geçirdiği kazaya ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporu tamamlandı.

Pistten çıkan uçakta 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin yeni rapor, dava dosyasına sunuldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasına ilişkin yeni bilirkişi raporu tamamlandı: “Havalimanı otoritesi asli kusurlu” - 2

Bilirkişi raporunda Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) yönünden yapılan değerlendirmede, yaşanan uçak kazasına ilişkin iniş sonrası uçağın kazayı pist sonunda iniş takımları ve lastiklerinde oluşabilecek küçük hasar ile atlatılabilecek iken ve kaza öncesinde Ulusal ve Uluslararası otoriteler tarafından 06 pist sonunda Pist Sonu Emniyet Alanı (RESA) olmamasının önemli bir eksiklik olduğu belirtildi.

RESA olmamasına rağmen HEAŞ havalimanı otoritesi tarafından olaydaki uçağın güvenli bir şekilde inmesiyle ilgili gerekli güvenlik şartlarının sağlanmadığı, pist dışı olunması durumunda kazanın etkisini azaltabilecek tedbirlerin zamanında ve gereği gibi alınmadığı belirtildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasına ilişkin yeni bilirkişi raporu tamamlandı: “Havalimanı otoritesi asli kusurlu” - 3

“TESPİTLER KAZADAN ÖNCE YAPILDIK ANCAK BULGULAR KAPATILMADI”

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yönünden yapılan değerlendirmede ise kazanın oluşmasının asıl nedeni olan RESA ve acil durum erişim yollarının bulunmaması hususlarının, olay tarihinden çok daha önce belirlenmiş olduğu, buna rağmen söz konusu bulguların kapatılmadığının vurgulandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasına ilişkin yeni bilirkişi raporu tamamlandı: “Havalimanı otoritesi asli kusurlu” - 4

“ŞARTLARIN UYGUN OLMAMASINA RAĞMEN PİLOTLAR İNİŞE DEVAM ETTİ”

Bilirkişi raporunda pilotlara ilişkin tespitlere de yer verildi.

Raporda, pilotların uçağın havada olduğu süreçte istikrarlı yaklaşma şartları sağlanmamış olmasına rağmen inişe devam ettikleri belirtildi.

Gözetimde olan pilot Ferdinand Pondaag’ın pisti pas geçmek için pilot Mahmut Aslan’ı ikaz etmediği ve “unstabil go around” çağrısı yapmadığı belirtilen raporda, pilot Aslan tarafından hatalı olarak “speed brake'lerin” pist içinde kapatıldığı ve manuel frenlemeye geç başlandığının altı çizildi.

“Speed brake”lerin kapatılmasından sonra ikinci pilot Pondaag’ın bu değişikliği gözlemleyerek “autobrake” ikazını yapmadığı ve bu ikaza rağmen aksiyon görmediğinde “I have control” ikazı ile frenlemeyi yapmadığı kaydedildi.

Uçağın uygunluğu, bakımları, pilotların lisans ve deneyimi, yorgunluk gibi konularda ise noksanlık olmadığı belirtildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasına ilişkin yeni bilirkişi raporu tamamlandı: “Havalimanı otoritesi asli kusurlu” - 5

“GÖREVLİLER AKSİYON ALMAKTA GEÇ KALDI”

Hava trafik kontrolörlerinin kazanın meydana gelmesine etki eden bir kusurlarının olmadığı ifade edildi.

Raporda, Hava Trafik Kontrolörleri kule operatörünün ve kaza esnasında görevli MTO görevlilerinin pistin değiştirilmesi veya uçuş operasyonunun bir süreliğine durdurulması hususunda aksiyon almakta geç kaldıkları kanaatine varıldığı anlatıldı.

Ayrıca uçak teknik probleminin bulunmadığı ve kaza sonrası teknik incelemelerde uçağın uçuşa elverişli olduğunun kesin olarak teyit edildiği de ifade edildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasına ilişkin yeni bilirkişi raporu tamamlandı: “Havalimanı otoritesi asli kusurlu” - 6

HAVALİMANI ASLİ, PİLOTLAR TALİ KUSURLU

Bilirkişi raporunda yer alan teknik tespit ve değerlendirmeler sonucunda olayda ölüm ve yaralanmaların meydana gelmesinde hangi şüphelilerin kusurlu olduğu hususunda 2 heyet üyesi görüş bildirmedi.

Diğer üyelerin verdiği görüşe göre ise HEAŞ havalimanı otoritesinin olayın meydana gelmesinde ve kazanın etkisinin artmasında birinci derecede etkili olduğu, dolayısıyla “asli kusurlu” olduğu belirtildi.

Pilotları Mahmut Aslan ve Ferdinand Pondaag ise raporda tali kusurlu bulundu. Dosyada bulunan belgelere göre Pegasus firmasının kusurunun olmadığı değerlendirildi.

Hava trafik kontrolörlerinin, uçak üreticisi veya teknik bakım ekiplerinin de kazanın meydana gelmesine etki eden bir kusurlarının olmadığı raporda yer aldı.
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