Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının üzerinden 4 yıl geçti: Bilirkişi raporunda kusurlar ve tedbirsizlikler ortaya çıktı

PİLOT TUTUKLANDI
Kazada yaralanan M.A, 24 Şubat 2020'de tedavi gördüğü hastanede şüpheli sıfatıyla alınan ifadesinin ardından taburcu edildi. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen, burada çıkarıldığı savcılıkça hakimliğe sevk edilen pilot, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanarak, Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.
Kaptan pilot M.A. hakimlik sorgusunda, hızının normal sınırlarda olduğunu, taksi yolundan çıkış yapmak için otomatik freni bırakması gerektiğini ve böyle yaptığını, bu sırada uçağın kaymaya başladığını söyledi.
Pistin periyodik temizliğinin yapılmadığı için kaygan zemin oluştuğu belirten M.A. pistin sonunda "stopway (pist sonu durma bölgesi)" alanının bulunmaması ve devamında uçurumun olmasının bu kazanın meydana gelmesindeki hatalar zinciri olduğunu ifade ederek, suçsuz olduğunu savundu.
"YARDIMCI PİLOT TARAFINDAN İKAZ EDİLMEDİM"
Pilot M.A, ayrıca iniş yaptıktan sonra uçağın hızını takip etmesinin mümkün olmadığını, bu görevin yardımcı pilota ait olduğunu kaydederek, "Çünkü iniş yaptıktan sonra pisti takip etmem gerektiği için tüm anormalliklerin gözlemi yardımcı pilota aittir. Yardımcı pilot tarafından ikaz edilmedim. Bu nedenle 6 saniye sonra fark edince frenleme yapmış olabilirim." ifadelerini kullandı.
Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğinin pilotla ilgili kararında, kendisinden önce 2 uçağın hava muhalefeti nedeniyle pisti pas geçtiği bildirildiği halde şüphelinin uçağı indirmede ısrarcı olması, kırıma uğrayan uçağın birinci pilotu olması, hava muhalefeti nedeniyle iniş sırasında hızın gerçekte 84 knot olduğunu görmesi ve zamanında frenleme yapması gerekmesine rağmen 6 saniye gecikmeli fren yapıp kusurlu davrandığı gerekçeleriyle kaptan pilot M.A'nın tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.
Pilot M.A'nın avukatları, tutukluğa itiraz dilekçesini 3 Mart 2020'de mahkemeye sundu. Talebi değerlendiren mahkeme, bu itirazı reddetti.
Aylık tutukluluk incelemesi yapan nöbetçi hakimlik ise 23 Mart'ta kaptan pilot hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükmü uygulanıp tahliyesine karar verdi. Pilot hakkındaki adli kontrol tedbiri ise daha sonrasında kaldırıldı.