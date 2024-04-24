Saç-sakal tıraşı ücretini fazla buldu, berbere kurşun yağdırdı

“100 LİRA İÇİN VURULACAKTIK”

Yapılan üst aramasında da olayda kullandığı silah ele geçirildi.

Şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırıya uğrayan iş yeri sahibi Hikmet Zengin, “Aramızda tartışma yaşandı. Gitti, silah aldı geldi. Havaya ateş etti. Beni tehdit etti. "Seni vururum, öldürüm" dedi. Yani 100 lira için vurulacaktık başka bir şey yok.” dedi.