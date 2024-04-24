Saç-sakal tıraşı ücretini fazla buldu, berbere kurşun yağdırdı
İstanbul Beyoğlu’nda 150 lira olan saç tıraşı fiyatını fazla bulan müşteri, iş yerine kurşun yağdırdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda saldırgan polis operasyonuyla yakalandı. Olayla ilgili olarak konuşan Hikmet Zengin, “100 lira için vurulacaktık.” dedi.
İstanbul’da tıraş fiyatını fazla bulan müşteri, berbere ateş açtı.
Olay, 5 Nisan Cuma günü, Beyoğlu’ndaki Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. tıraş olmak için berbere gitti.
Saç-sakal tıraşı olduktan sonra ücretin ne kadar olduğunu sordu. Berber Hikmet Zengin’in 150 lira olduğunu söylemesi üzerine müşteri, indirim yapılmasını istedi.
Bunun üzerine berber de “120 lira olur.” dedi.
Müşteri Mustafa D. cebinden çıkardığı 100 lirayı berbere verdi.