Sağanak yağış ve kar: Meteoroloji'den 9 il için uyarı
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 6 ila 10 derece arasında azalırken, Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar beklenen 9 il için de sarı kodlu uyarı geldi. 20 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'de beklenen hava durumu...
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara (Bilecik hariç), Kuzey Ege kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.