Sağanak yağış ve kar: Meteoroloji'den 9 il için uyarı

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 6 ila 10 derece arasında azalırken, Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar beklenen 9 il için de sarı kodlu uyarı geldi. 20 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'de beklenen hava durumu...

Sağanak yağış ve kar: Meteoroloji'den 9 il için uyarı - 1

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara (Bilecik hariç), Kuzey Ege kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağanak yağış ve kar: Meteoroloji'den 9 il için uyarı - 2

Meteoroloji'nin verilerine göre; sarı kodla uyarılan Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Tekirdağ'da sağanak yağış bekleniyor.

Edirne ve Kırklareli de yağmurla birlikte bazı bölgelerde kar yağışı bekleniyor.

Sağanak yağış ve kar: Meteoroloji'den 9 il için uyarı - 3

MARMARA BÖLGESİ 20 OCAK 2024 HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Trakya kesimi ile Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Sağanak yağış ve kar: Meteoroloji'den 9 il için uyarı - 4

EGE BÖLGESİ 20 OCAK 2024 HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Sağanak yağış ve kar: Meteoroloji'den 9 il için uyarı - 5

KARADENİZ BÖLGESİ 20 OCAK 2024 HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Samsun çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Sağanak yağış ve kar: Meteoroloji'den 9 il için uyarı - 6

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 20 OCAK 2024 HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzeybatı kesimleri ile Erzurum ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Sağanak yağış ve kar: Meteoroloji'den 9 il için uyarı - 7

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 20 OCAK 2024 HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

Sağanak yağış ve kar: Meteoroloji'den 9 il için uyarı - 8

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 20 OCAK 2024 HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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