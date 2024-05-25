Sağanak yağışa dikkat! 3-4 gün daha sürecek

Gök gürültülü sağanaklar ülkede 3-4 gün daha devam edecek. Marmara Bölgesi hafif yağmur görülmesi beklenirken diğer bölgelerde salı gününe kadar sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının da iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Sağanak yağışa dikkat! 3-4 gün daha sürecek - 1

İstanbul hafta sonu rüzgarlı ve çoğu saat bulutlu, yerel hafif yağmur görülebilir. Ankara'da yağış heryerde değil, bölgesel geçişler var. İzmir açık, karayel akşamları üşütüyor, Bursa hafif yağmurlu, Antalya parçalı bulutlu, pazar yağmur geçişi olacak. İstanbul 23, Ankara 21, İzmir 29, Bursa 23, Antalya 31 derece.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağanak yağışa dikkat! 3-4 gün daha sürecek - 2

Marmara'da poyraz hafta sonu kuvvetli ve serin esecek, hava genel olarak bulutlu bazı noktalarda kısa süren yağmur geçişleri de olabilecek. Kocaeli 22, Edirne 27, Çanakkale 24 derece.

Sağanak yağışa dikkat! 3-4 gün daha sürecek - 3

İç Anadolu'da sağanak geçişleri sürüyor, cumartesi daha çok Sivas, Yozgat, Niğde kesiminde, pazar ise Konya tarafında kuvvetli, dikkatli olunmaya devam edilmeli.  Konya 23, Sivas 20, Eskişehir 21 derece.

Sağanak yağışa dikkat! 3-4 gün daha sürecek - 4

Ege'de rüzgarlar sert ve akşamları üşütüyor. Cumartesi az bulutlu geçecek. Pazar ise öğle saatlerinde Denizli, Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar kesiminde gök gürültülü sağanak yağış geçişi bekleniyor. Manisa 26, Muğla 28, Afyonkarahisar 21, Bodrum 27 derece.

Sağanak yağışa dikkat! 3-4 gün daha sürecek - 5

Akdeniz'de Adana, Hatay, Mersin'in iç kesimleri ve Kahramanmaraş'ta yağmurlar kesilmiyor, gün içinde yine birden etkili olacak, Adana 26, Mersin 25, Hatay 23, Isparta parçalı bulutlu 24 derece.

Karadeniz'de yağış gümüşhane ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde şiddetli olacak. Samsun, Kastamonu kesimi de yağışlı. Bolu civarında ise yağmur kısa süreli ve yerel. Bolu 22, Zonguldak 18, Samsun 24, Trabzon 21 derece.

Sağanak yağışa dikkat! 3-4 gün daha sürecek - 6

Doğu Anadolu'da özellikle Erzurum, Kars, ağrı çevresinde sel ve dolu yağışına karşı dikkatli olunmalı. Yağmur bölgenin genelinde etkili. Güneydoğu da bulutlu yağışlar bu bölgede daha kısa süreli, Diyarbakır pazar günü yağmurlu  Erzurum 15, Malatya 22, Gaziantep 26, Diyarbakır 27 derece

Sağanak yağışa dikkat! 3-4 gün daha sürecek - 7

25 MAYIS CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sağanak yağışa dikkat! 3-4 gün daha sürecek - 8

26 MAYIS PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sağanak yağışa dikkat! 3-4 gün daha sürecek - 9

27 MAYIS PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sağanak yağışa dikkat! 3-4 gün daha sürecek - 10

28 MAYIS SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sağanak yağışa dikkat! 3-4 gün daha sürecek - 11

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