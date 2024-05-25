Sağanak yağışa dikkat! 3-4 gün daha sürecek

Akdeniz'de Adana, Hatay, Mersin'in iç kesimleri ve Kahramanmaraş'ta yağmurlar kesilmiyor, gün içinde yine birden etkili olacak, Adana 26, Mersin 25, Hatay 23, Isparta parçalı bulutlu 24 derece.



Karadeniz'de yağış gümüşhane ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde şiddetli olacak. Samsun, Kastamonu kesimi de yağışlı. Bolu civarında ise yağmur kısa süreli ve yerel. Bolu 22, Zonguldak 18, Samsun 24, Trabzon 21 derece.