Sağanak yağışa dikkat! 3-4 gün daha sürecek
Gök gürültülü sağanaklar ülkede 3-4 gün daha devam edecek. Marmara Bölgesi hafif yağmur görülmesi beklenirken diğer bölgelerde salı gününe kadar sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının da iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
İstanbul hafta sonu rüzgarlı ve çoğu saat bulutlu, yerel hafif yağmur görülebilir. Ankara'da yağış heryerde değil, bölgesel geçişler var. İzmir açık, karayel akşamları üşütüyor, Bursa hafif yağmurlu, Antalya parçalı bulutlu, pazar yağmur geçişi olacak. İstanbul 23, Ankara 21, İzmir 29, Bursa 23, Antalya 31 derece.